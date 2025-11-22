Campania, l’allarme di Souzan Fatayer alla vigilia del voto: «Il mio indirizzo su TikTok, vogliono farmi del male». Avs: «Clima d’odio»

La docente e candidata "palestinese napulitana" alle Regionali denuncia l'intimidazione social: «Così tentano di mettermi il bavaglio»

Alla vigilia dell’apertura delle urne per le elezioni regionali in Campania si apre un caso di presunte intimidazioni a mezzo social nei confronti di Souzan Fatayer, la docente nata a Nablus e trapiantata in Campania presentatasi con l’Alleanza Verdi e Sinistra come “‘na palestinese napulitana” e all’insegna dello slogan “Per la Campania giusta”. «Non era la vigilia del voto che mi sarei aspettata. Oggi avrei voluto riposare un po’, dopo la lunga campagna elettorale. Tuttavia, grazie ad una segnalazione da parte di un mio ex studente, sono venuta a conoscenza di un fatto gravissimo e inquietante: la divulgazione illecita, attraverso la piattaforma TikTok – intenzionalmente e con la volontà di ledere la mia persona – del mio indirizzo di casa e dei miei recapiti», denuncia la stessa Fatayer su Facebook. «Un grave atto di intimidazione, che si inscrive in un più ampio clima di odio. Già qualche giorno fa avevo denunciato pubblicamente la dura campagna di denigrazione e violenza – inaugurata da alcuni giornalisti della stampa nazionale e proseguita via social – con commenti sessisti e razzisti che si sono purtroppo intensificati nelle ultime ore. Venuta a conoscenza del gravissimo evento odierno, ho immediatamente provveduto a sporgere denuncia. Non vi nego che sono estremamente preoccupata per la sicurezza e l’incolumità mia e dei miei cari. Questo è il modo con cui tentano di mettere il bavaglio alle persone libere e perbene?», si chiede la candidata a poche ore dal voto.

L’allarme di Avs alla vigilia del voto

A darle manforte nella denuncia e nell’allarme sul clima creatosi attorno alla figura, il partito che l’ha voluta in lista. «Gravissimo atto di intimidazione e di incitamento alla violenza, a poche ore dal voto, nei confronti della candidata di Avs alle Regionali in Campania, Souzan Fatayer. La divulgazione illecita su TikTok del suo indirizzo di casa e dei suoi contatti telefonici è pericoloso per la sua incolumità e quella della sua famiglia, e rientra in un clima di odio e intimidazione inaccettabile. I responsabili di questo gesto vanno individuati e fermati», attacca il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro. «Nei giorni scorsi Souzan aveva denunciato pubblicamente la dura campagna nei suoi confronti. Ma con oggi si è fatto un salto di qualità. È ora di dire basta a chi diffonde odio e violenza. A Souzan Fatayer va tutta la nostra solidarietà».

In copertina: La candidata con AvS Souzan Fatayer in un incontro della campagna elettorale per le regionali in Campania – Napoli, 23 Ottobre 2025 (Ansa/Cesare Abbate)