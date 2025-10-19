Elezioni in Campania, Avs punta su Souzan Fatayer: «Sono ‘na palestinese napulitan. Nata in Palestina, penso in napoletano». Chi è la candidata
Per le elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e 24 novembre, spunta un nuovo nome con Alleanza Verdi e Sinistra: si tratta di Souzan Fatayer. Nata a Nablus, in Palestina, nel 1984, è arrivata a Napoli – come le piace sottolineare sui social – «lo stesso anno in cui arrivava Diego Armando Maradona». Da allora, spiega in un post su Instagram, pensa in napoletano: «Penso in napoletano. Questa terra mi ha accolta da quarant’anni e mi restituisce un valore inestimabile: l’umanità della sua gente». Per candidarsi ha deciso di usare lo slogan: «’Na palestinese napulitan».
Chi è Souzan Fatayer
Docente all’Università L’Orientale di Napoli, Fatayer è stata riconosciuta come Donna per la pace nel 2003 e 2005, e lavora con gli studenti, osservando i problemi della gioventù napoletana e campana: «Troppo spesso, li vedo abbandonati, spinti verso tirocini farlocchi e contratti precari. Una generazione intera che chiede solo una possibilità vera, e trova porte chiuse», scrive sui suoi social. In passato è stata presa di mira da esponenti della maggioranza perché accusata di aver «paragonato i sionisti ai nazisti».
La candidatura
In un posto su Instagram spiega che le è stato chiesto di mettersi in gioco: «E ho detto sì», dice. Poi l’annuncio: «Mi candido con Alleanza Verdi e Sinistra come consigliera regionale per una Campania giusta: una terra che crede nei suoi giovani e nell’istruzione pubblica, che difende la sanità pubblica, che rispetta chi lavora e protegge chi soffre».