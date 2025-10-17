Gaza, la tregua fragile resiste. Hamas chiede tempo per individuare i corpi, attivisti israeliani bloccano gli aiuti. Idf: «Pronti a riprendere i bombardamenti» – La diretta

Nel weekend il valico di Rafah dovrebbe essere riaperto al passaggio degli aiuti. Alcuni camion sono stati bloccati da attivisti israeliani: «Prima riconsegnino le salme»

Continuano le tensioni sul delicatissimo dossier degli ostaggi israeliani, le cui salme non sono ancora state restituite a Israele. Dopo la telefonata tra Benyamin Netanyahu e Donald Trump, la chiusura del valico di Rafah sembrava una questione risolta. Hamas ha però chiesto ulteriore tempo: «Le salme sono sotto le macerie, dobbiamo trovarle».