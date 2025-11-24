Rita De Crescenzo non può votare alle regionali in Campania. Borrelli (Avs) attacca: «Non è negli elenchi, si è resa irreperibile»

Secondo il deputato, la tiktoker potrebbe aver usato uno stratagemma per sfuggire alle notifiche dell'autorità giudiziaria

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo si è spesa molto per le elezioni regionali in corso in questi giorni in Campania. A due settimane del voto, De Crescenzo aveva espresso pubblicamente il suo endorsement per Forza Italia, invitando i suoi follower ad andare alle urne con una serie di video su TikTok. Nonostante questo coinvolgimento, però, proprio lei non ha esercitato il diritto per eccellenza. Il motivo lo ha spiegato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, asserendo che la tiktoker «risulta cancellata dagli elenchi». La cancellazione dagli elenchi può avvenire per diverse ragioni, tra cui un semplice cambio di residenza non correttamente registrato, ma secondo Borrelli – in passato bersaglio degli attacchi via social di De Crescenzo – la ragione sarebbe un’altra.

La critica del deputato Borrelli a Rita De Crescenzo

«È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto», ha commentato Borrelli. «Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda», ha scritto sui social. Per ora la tiktoker napoletana non ha fornito una vera risposta, ma si è limitata a pubblicare un video dicendo che racconterà l’accaduto, che non esita a definire «vergognoso».

La cancellazione dalle liste elettorali

Non è noto il motivo per cui Rita De Crescenzo non compaia nelle liste per gli elettori del suo seggio di riferimento nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia a Napoli. In genere, la cancellazione dalle liste elettorali avviene principalmente per trasferimento di residenza, decesso, perdita della capacità elettorale (come la perdita della cittadinanza italiana) o cancellazione anagrafica per irreperibilità. Queste modifiche sono gestite tramite revisioni semestrali e, in casi specifici, possono essere attivate anche revisioni dinamiche straordinarie prima delle elezioni.