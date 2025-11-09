«Avete mai visto fallire un’azienda di Berlusconi?», Rita De Crescenzo e l’endorsement a Forza Italia per le Regionali: «Vi accompagno io a votare» – Il video

La celebre tiktoker è uscita allo scoperto a due settimane dalle Regionali, schierandosi apertamente con il partito di Tajani. La critica di Borrelli: «Commistione tra politica e tiktoker della malanapoli»

La TikToker napoletana Rita De Crescenzo – oltre 1,4 milioni di follower e una spiccata passione per la scena – è tornata a far parlare di sé dopo l’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani. In un video che impazza sui social, l’influencer invita i suoi fan a votare Forza Italia alle prossime Regionali, promettendo addirittura di accompagnare gli elettori al seggio domenica 23 e lunedì 24 novembre. «Forza Italia sono persone serie, da tanti anni in politica», dice. «Avete mai visto fallire un’azienda del signor Silvio Berlusconi? Io mi sono schierata con questi signori. Se volete votare, vi accompagno pure». Non è chiaro se sia un appoggio naturale e spontaneo o se faccia parte di una strategia elettorale dell’ultimo minuto per la formazione di Antonio Tajani.

La reazione di Borrelli: «Commistione tra malanapoli e politica»

Un endorsement che ha scatenato reazioni immediate e non proprio entusiaste. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, una delle voci più attaccate da De Crescenzo, ha tuonato: «È accaduto ciò che temevamo: la peggiore commistione tra i tiktoker della malanapoli e una certa politica. I dirigenti di FI dovrebbero prendere le distanze da questi soggetti se vogliono almeno salvare le apparenze». Non è la prima volta che la De Crescenzo finisce al centro del ciclone. Lei e suo figlio sono attualmente rinviati a giudizio per diffamazione e minacce nei confronti dello stesso Borrelli – bersagliato con frasi poco eleganti come «Ti distruggo» e «Sei un camorrista».

I precedenti “in politica” della TikToker

La tiktoker aveva, inoltre, già fatto parlare di sé mesi fa per un video-show dentro gli uffici dell’assemblea regionale campana, tra tricolori e inno di Mameli, in compagnia del consigliere Pasquale Di Fenza. Quest’ultimo, dopo essere stato definito «buffone» da Carlo Calenda ed espulso da Azione, oggi corre proprio con Forza Italia. Al blitz in Consiglio partecipò anche l’imprenditore e influencer Angelo Napolitano, recentemente raggiunto da un sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Nola per false fatture ed evasione dell’Iva.