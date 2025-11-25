Gli insulti social (sessisti) letti in diretta dalle deputate di FdI, Avs, M5S e Forza Italia – Il video

L'iniziativa di Elisabetta Piccolotti, Augusta Montaruli, Matilde Siracusano e Vittoria Baldino a "Un giorno da pecora"

«Cagna», «grande in altre cose, tipo salta bene sul letto», «la tr**a d’Italia», «cessa e leccalulo», «c’è da stirare». Questi sono solo alcuni degli insulti sessisti che quattro deputate hanno letto in diretta su Rai Radio1, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre oggi 25 novembre. L’iniziativa è stata promossa dalla trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, per far emergere con forza la realtà della violenza online. Le deputate sono Elisabetta Piccolotti di Avs, Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, Matilde Siracusano di Forza Italia e Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.

Geppi Cucciari: «Capita anche a me»

Una dopo l’altra, le parlamentari hanno letto i commenti più violenti ricevuti sotto i loro post, limitandosi a indicare il nickname usato dagli autori sui social e senza aggiungere commenti personali, mettendo in luce quanto sia diffusa e offensiva la comunicazione sessista nei confronti delle donne in politica. Al termine della lettura, Geppi Cucciari ha commentato: «Sentire così, uno dopo l’altro, questi insulti mi ha provocato grande amarezza. Vi abbraccio tutte, capita spesso anche a me di ricevere insulti così personali ed è sempre un grande dolore. Grazie per averli condivisi con noi». Un momento che ha unito denuncia e sensibilizzazione, mostrando il coraggio delle deputate nel portare alla luce una realtà spesso ignorata.