Premier League, il calciatore che prende a schiaffi il compagno durante Manchester United-Everton – Il video

Idrissa Gueye ha colpito Michael Kane ed è stato espulso

All’Old Trafford, in un match di premier league si fronteggiavano i padroni di casa del Manchester United e l’Everton, al 13′ minuto si è scatenata una violenta rissa tra due calciatori della squadra in trasferta. Idrissa Gueye ha schiaffeggiato il compagno Michael Kane. Il centrocampista senegalese è stato espulso dall’arbitro. Malgrado l’episodio, alla fine gli ospiti sono comunque riusciti a vincere il dieci contro un disastrato United, grazie a un splendido tiro di Kiernan Dewsbury-Hall al 29′.

Sull’espulsione si è espresso il Premier League Match Centre: «La decisione dell’arbitro di espellere Gueye per condotta violenta è stata controllata e confermata dal VAR con l’azione considerata un chiaro colpo al volto di Keane».