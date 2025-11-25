Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliOrnella VanoniUcrainaVolodymyr Zelensky
SPORTCalcioInghilterraManchester United FCPremier LeagueRegno UnitoVideo

Premier League, il calciatore che prende a schiaffi il compagno durante Manchester United-Everton – Il video

25 Novembre 2025 - 07:12 Alba Romano
embed
manchester united everton
manchester united everton
Idrissa Gueye ha colpito Michael Kane ed è stato espulso

All’Old Trafford, in un match di premier league si fronteggiavano i padroni di casa del Manchester United e l’Everton, al 13′ minuto si è scatenata una violenta rissa tra due calciatori della squadra in trasferta. Idrissa Gueye ha schiaffeggiato il compagno Michael Kane. Il centrocampista senegalese è stato espulso dall’arbitro. Malgrado l’episodio, alla fine gli ospiti sono comunque riusciti a vincere il dieci contro un disastrato United, grazie a un splendido tiro di Kiernan Dewsbury-Hall al 29′.

Sull’espulsione si è espresso il Premier League Match Centre: «La decisione dell’arbitro di espellere Gueye per condotta violenta è stata controllata e confermata dal VAR con l’azione considerata un chiaro colpo al volto di Keane».

Articoli di SPORT più letti
1.

Ultras del Napoli a muso duro contro De Laurentiis e Saviano, città tappezzata di manifesti: «Parassita, la tua fama costruita sui problemi della città»

2.

L’Italia conquista la Coppa Davis, Sinner: «Complimenti per questa vittoria incredibile»

3.

Berrettini e Cobolli baby tennisti: ecco gli azzurri che fanno sognare gli italiani alla Coppa Davis – Il video

4.

Sinner e le tasse pagate in Italia, «lui tra i maggiori contribuenti italiani»: ecco perché e quanto Sinner ha versato allo Stato

5.

Colpo di scena in F1, squalificate le McLaren dopo il GP di Las Vegas: così si riapre il Mondiale – La classifica