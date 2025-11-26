Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
Paura sul volo Aeroitalia Cagliari-Milano. Fiamme dal motore, l’aereo ritorna in Sardegna

26 Novembre 2025 - 10:41 Alba Romano
La compagnia ha messo subito disponibile «un aeromobile sostitutivo». Il botto, la fiammata rapida e il rientro nello scalo sardo

Il volo Aeroitalia 2350, partito da Cagliari e diretto a Milano Linate, ha avuto stamane un problema: delle fiamme sono partite da uno dei motori e l’aereo è stato costretto a tornare indietro, riatterrando nello scalo di partenza, quello sardo. L’intoppo si è riscontrato subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30. Un imprevisto che ha generato della preoccupazione a bordo tra i viaggiatori, rassicurati comunque dallo staff.

La compagnia: «Pronto già un aeromobile sostitutivo»

«Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo», precisa una nota della compagnia. «Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità», riporta la società.

Il botto e la fiammata

Secondo quanto raccolto dall’Unione sarda i passeggeri a bordo avrebbero sentito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata. Sempre Aeroitalia ha precisato che «attualmente è già partito l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza».

