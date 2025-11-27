Ultime notizie BambiniFemminicidiLegge di bilancioOrnella VanoniUcraina
Aggredisce infermiera davanti alla figlia e minaccia la pediatra: «Ti lancio addosso il computer». Arrestata 40enne in pronto soccorso

27 Novembre 2025 - 10:24 Alba Romano
aggredisce infermiera minacce pediatria
La donna, probabilmente di fronte alla lentezza delle cure nel pronto soccorso di Bari, ha dato in escandescenze insieme a un’altra accompagnatrice della bimba. L’indagata avrebbe anche tentato di ostruire il passaggio degli infermieri lungo i corridoi

Grida, minacce, ostruzione del passaggio a personale sanitario in servizio. Poi le urla contro la pediatra: «Ti lancio addosso il computer», e l’aggressione fisica di una infermiera che aveva tentato di frapporsi tra lei e la dottoressa. Una donna di 40 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari dopo che, insieme con una parente, aveva dato in escandescenze nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, dove si era recata per far visitare la figlia. La donna è accusata di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.

Le richieste della donna 

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 24 novembre, quando la donna con un’altra accompagnatrice si era recata all’ospedale pugliese per far visitare la bimba. Probabilmente di fronte a un ritardo nelle cure – da lei giudicato inaccettabile – la donna si sarebbe inferocita e avrebbe iniziato a rivolgere frasi minacciose contro il personale. Le sue richieste – informazioni più approfondite e accesso immediato all’ambulatorio nonostante all’interno fossero presenti altri pazienti – non potevano però essere soddisfatti. 

Le botte all’infermiera e le minacce alla dottoressa

All’ennesimo diniego, la 40enne avrebbe iniziato a ostruire il passaggio di infermieri e infermiere piazzqndosi in mezzo al corridoio e «ostacolando il corretto svolgimento dell’attività assistenziale». A quel punto, con i toni ormai tesissimi, anche l’altra accompagnatrice della bimba ha iniziato a minacciare il personale sanitario rifiutandosi di attenersi alle indicazioni fornite loro. La 40enne, dopo che la parente ha desistito, ha continuato ad aggredire il personale sanitario. Prima ha cercato di afferrare il monitor del computer della postazione vicina, minacciando di lanciarlo contro la dottoressa, poi ha colpito fisicamente l’infermiera che si era frapposta tra lei e la pediatra. 

Gli arresti domiciliari

Raggiunta nei corridoi dell’ospedale dalle forze dell’ordine, la donna è stata ammanettata e portata in Questura. Lì – dopo la formalizzazione delle accuse di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio – la 40enne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari.

