Esplosioni e boati: la delegazione di sei parlamentari Pd rimane bloccata in Cisgiordania. Interviene la Farnesina. Ecco chi sono

27 Novembre 2025 - 21:43 Alba Romano
delegazione parlamentari pd
L'ambasciata d'Italia ha dovuto allertare lo Shin Bet e il comando militare Cogat. Il recupero con due auto blindate del console a Gerusalemme

Secondo quanto riporta Ansa una delegazione di sei parlamentari del Pd è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico. Il convoglio su cui viaggiavano si è fermato all’improvviso a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo. La delegazione ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia ha allertato lo Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza della delegazione. I parlamentari sono stati recuperati con due automobili blindate dal console generale a Gerusalemme.

Chi sono i parlamentari rimasti bloccati

Ora la delegazione italiana si trova al sicuro in albergo. Si tratta di Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari e Valentina Ghio e dell’ex ministro Andrea Orlando. Erano in visita a Gerusalemme e in Cisgiordania dal 23 e domattina dovrebbero ripartire per l’Italia dall’aeroporto di Tel Aviv. 

