Elicotteri militari Apache si inchinano in volo davanti alla casa di Kid Rock. Aperta un’indagine – Il video

Non è passata inosservata l'acrobazia pirotecnica dei due elicotteri militari Apache che domenica hanno salutato il cantante Kid Rock, mentre per le strade d'America imperversavano le manifestazioni "No Kings" contro Trump

Un vero e proprio saluto d’onore quello riservato da due elicotteri militari AH-64 Apache dell’esercito statunitense alla rockstar Robert Ritchie, in arte Kid Rock, conosciuto per le sue posizioni conservatrici e il sostegno all’amministrazione repubblicana negli Stati Uniti. Due video pubblicati sui suoi social dal cantante lo immortalano mentre saluta i due velivoli in volo in bilico sulla sua casa di Nashville, nel giorno in cui le strade di tutta l’America erano invase dalle proteste “No Kings” contro il presidente, nonché amico, Donald Trump. Sembra che i piloti stessero seguendo un percorso di addestramento nella zona di Nashville, ma aveva fatto discutere il loro sorvolo sopra le manifestazioni anti-Trump, definito poi successivamente come «casuale» da un portavoce dell’esercito.

I due video

I video pubblicati dalla rockstar conservatrice sono due. Il primo, in cui saluta con il pugno alzato i piloti. Il secondo, in cui applaude e fa il saluto militare, accompagnato dal commento: «Questo è un livello di rispetto che quel cogl***e del governatore della California non conoscerà mai. Dio benedica l’America e tutti coloro che hanno fatto il sacrificio supremo per difenderla». La frase si riferisce alle recenti dispute che avevano visto il cantante scontrarsi a suon di dichiarazioni social con il Governatore della California, Gavin Newsom.

Quando Gavin Newsom vietò con un tweet l’ingresso in California a Kid Rock

I dissapori tra la rockstar e il Governatore della California, Gavin Newsom, esponente del partito Democratico, vanno avanti da un po’. Il messaggio di domenica del cantante si riferiva a un precedente commento social del funzionario governativo a un video in cui Kid Rock si allenava a torso nudo con il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Il messaggio su Twitter del governatore era stato scritto tutto in caratteri maiuscoli, canzonando lo stile comunicativo di Donald Trump su Truth Social e diceva: «Ne ho viste abbastanza. Come governatore del mondo libero, io, Gavin C. Newsom, vieto ufficialmente l’ingresso di Kid Rock in California. Il suo video a torso nudo con il “segretario verme nel cervello” era inappropriato, inquietante e di scarsa energia. Non è quello che vogliamo intorno ai nostri figli!». E continuava: «La California ammette solo i vincitori! Vietato anche allenarsi in jeans, molto strano! Grazie per l’attenzione! — Governatore GCN».

I HAVE SEEN ENOUGH. AS GOVERNOR OF THE FREE WORLD, I, GAVIN C. NEWSOM, AM OFFICIALLY BANNING “KID ROCK” FROM CALIFORNIA. HIS SHIRTLESS VIDEO WITH “SECRETARY BRAINWORM” WAS INAPPROPRIATE, CREEPY, AND VERY LOW ENERGY. NOT WHAT YOU WANT AROUND OUR CHILDREN! ALSO, SOME OF THE WEAKEST… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 21, 2026

La reazione dell’esercito statunitense

Un portavoce della 101st Airborne Division americana ha dichiarato di aver appreso dai social dell’iniziativa dei due velivoli dell’esercito statunitense di avvicinarsi all’abitazione del cantante Kid Rock. «È in corso una revisione amministrativa per valutare la missione e verificare la conformità con le normative e i requisiti dello spazio aereo», ha dichiarato il maggiore Jonathon Bless. «Qualora venissero riscontrate violazioni, verranno presi i provvedimenti del caso». L’accertamento sarebbe motivato, tra le altre ragioni, perché «i piloti dell’esercito devono attenersi a rigidi standard di sicurezza, professionalità e regolamenti di volo stabiliti».