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Finta gaffe di Trump: Devono riaprire lo Stretto di Trump… Volevo dire Hormuz – Il video

28 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 27 marzo 2026 "Stiamo negoziando ora e sarebbe fantastico se potessimo fare qualcosa, ma devono aprirlo. Devono aprire lo Stretto di Trump, cioè, di Hormuz. Scusatemi per questo. Mi dispiace tanto. Un errore terribile. Le "fake news" diranno: 'Ha sbagliato a parlare proprio ora…' Non ci sono incidenti con me, non troppi. Se ce ne fossero, avremmo una notizia da prima pagina!", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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