Il No Kings Day invade le strade di Roma, gli organizzatori: «Siamo 300mila». Sui muri della tangenziale compare la scritta «Spara a Giorgia»

Partecipazione più alta del previsto per il corteo: bandiere per la Palestina e cori contro il governo

Sono 300mila, secondo le stime degli organizzatori, le persone che hanno preso parte al corteo del No Kings Day che si è svolto oggi a Roma. I manifestanti, partiti da piazza della Repubblica e arrivati da tutta Italia, hanno sfilato per tutto il pomeriggio per dire «no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione», e anche «no al governo». Una «grande marcia popolare», come la definiscono gli organizzatori, che si svolge in contemporanea (o quasi) anche in altri Paesi, come Stati Uniti e Inghilterra.

Le foto a testa in giù e le scritte contro Meloni

Non sono mancati i momenti di tensione, per esempio quando alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e mostrato foto a testa in giù di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Carlo Nordio. Alla loro destra una “ghigliottina” di cartone. «Giorgia Meloni devi andartene, vattene», scandiscono dal camion che precede la folla. Tra i manifestanti c’è chi sventola una bandiera di Israele insanguinata e con una svastica disegnata sulla stella di David. Nel pomeriggio, i manifestanti hanno attraversato anche un tratto della tangenziale Est, dove sui muri sono comparse le frasi «Meloni assassina» e «Spara a Giorgia». «Nessuno vuole sparare a Giorgia, basta con questa narrazione», ha puntualizzato una manifestante presente al corteo.

Lo striscione appeso alla fine del corteo

Il corteo No Kings Italia è terminato a piazzale del Verano, ultima tappa del lungo percorso partito da piazza della Repubblica. I partecipanti alla mobilitazione hanno appeso lo striscione con su scritto «Per un mondo libero dalle guerre», lo stesso portato in testa per tutto il corteo, sul muro dell’Istituto di medicina legale dell’Università La Sapienza, sotto alle grate.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Uno scatto del corteo No Kings a Roma