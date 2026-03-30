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Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca: La più bella del mondo – Il video

30 Marzo 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2026 "Ho appena ricevuto questi disegni dagli architetti. Molti stanno dicendo che la sala da ballo è bellissima. Da 150 anni si voleva costruire una sala da ballo alla Casa Bianca. E anche altri presidenti l'hanno voluta. Quando arrivano dignitari, come il presidente Xi della Cina o chiunque altro, abbiamo sale da ballo molto piccole", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Air Force One. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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