Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca: La più bella del mondo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2026 "Ho appena ricevuto questi disegni dagli architetti. Molti stanno dicendo che la sala da ballo è bellissima. Da 150 anni si voleva costruire una sala da ballo alla Casa Bianca. E anche altri presidenti l'hanno voluta. Quando arrivano dignitari, come il presidente Xi della Cina o chiunque altro, abbiamo sale da ballo molto piccole", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Air Force One. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev