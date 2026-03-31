Portavoce Casa Bianca: Avete sentito un Amen stavamo pregando con il Presidente ad alta voce – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 30 marzo 2026 "Avete sentito il nostro 'Amen' lì dentro? Abbiamo appena recitato una breve preghiera ad alta voce tutti insieme come squadra. In questa Settimana Santa, il Presidente Trump e la First Lady si uniscono in preghiera con i cristiani che celebrano la risurrezione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Mercoledì, il Presidente ospiterà un pranzo di Pasqua nella East Room con i leader religiosi di tutto il Paese per celebrare l'occasione", così Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev