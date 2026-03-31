JD Vance e gli Ufo: «Gli alieni sono demoni»

Ospite del podcast conservatore Benny Show, il vicepresidente Usa ha parlato della sua vera fissazione per gli alieni, ammettendo di non aver ancora avuto tempo di consultare i file governativi sugli UAP: «Ma lo farò»

JD Vance ha un’«ossessione»: gli Ufo. Ospite del podcast conservatore Benny Show, il vicepresidente degli Stati Uniti ha parlato della sua vera fissazione per gli alieni, ammettendo di non aver ancora avuto tempo di consultare i file governativi sugli UAP (Unidentified Aerial Phenomena) promessi da Donald Trump. «Ma lo farò – ha detto – fidatevi, ne sono ossessionato». Nel corso dell’intervista con Benny Johnson, Vance ha innanzitutto paragonato gli alieni a dei «demoni», per poi chiamare in causa la religione e offrire una lettura personale (e “teologica”) del fenomeno. «Tutte le grandi religioni del mondo, incluso il cristianesimo, riconoscono che esistono cose difficili da spiegare – ha sottolineato -. C’è molto bene là fuori, ma anche del male. Uno dei grandi inganni del diavolo è convincere le persone che lui non sia mai esistito».

L’ossessione americana per gli Ufo

La posizione di Vance si inserisce in un dibattito di ampia portata, sia a livello pubblico che politico. Lo scorso febbraio, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato alle agenzie federali di «identificare e rendere pubblici» i fascicoli relativi agli Ufo e a presunte forme di vita extraterrestre, citando l’«enorme interesse» degli americani. Anche Barack Obama si era espresso più volte sulla questione. Al The Michelle Obama Podcast, l’ex presidente aveva definito gli alieni come «reali», pur precisando di non averne mai avvistati. «Non ci sono nella Zona 51, non esiste alcuna struttura sotterranea», aveva dichiarato. Le sue affermazioni erano state duramente criticate da Trump, che aveva sostenuto che Obama avesse rivelato «informazioni riservate», un atto «che non avrebbe dovuto compiere». Ora però Trump sembra – come spesso accade – aver cambiato posizione. Negli ultimi giorni, a riaccendere le speculazioni è stata la US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che ha registrato i domini alien.gov e aliens.gov, inserendoli nel registro ufficiale dei siti governativi. Interrogato su un possibile rilascio di documenti, Vance ha risposto in modo evasivo: «Ci stiamo lavorando».

Ma cosa dice il Pentagono sugli Uap?

Nonostante l’attenzione politica sul tema, i dati tecnici finora disponibili restano cauti. Un rapporto del Pentagono pubblicato nel marzo 2024 ha confermato l’assenza di prove concrete che colleghino i fenomeni aerei non identificati a tecnologie extraterrestri. Secondo il Dipartimento della Difesa, la maggior parte degli avvistamenti può essere ricondotta a palloni meteorologici, velivoli spia o satelliti in orbita bassa. Il monitoraggio rimane comunque una priorità, per il timore che alcuni di questi oggetti possano essere tecnologie avanzate testate da potenze straniere in violazione dello spazio aereo nazionale.

Foto copertina: ANSA/Aaron Schwartz| Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nell’Ufficio Ovale della Casa Bianca, 19 marzo 2026