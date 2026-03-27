Trump e l’annuncio della Casa Bianca in un audio invertito: cosa dicono le foto pixellate dello staff

Tra foto sgranate di Donald Trump e JD Vance con uno smartphone e video riprodotti al contrario, la comunicazione della Casa Bianca diventa un rebus. Abbiamo decifrato l'audio

Dopo i due strani e misteriosi video diffusi dagli account social della Casa Bianca, lo staff di Donald Trump pubblica una foto pixellata dove risulta riconoscibile lo stesso Presidente nello Studio Ovale. Mentre il web cerca di decifrarne il contenuti, vengono pubblicate ulteriori immagini simili e un nuovo breve video con una traccia audio che, dopo una nostra breve analisi, nasconde un’annuncio che punta tutto sulla giornata di oggi.

Screenshot del post X della Casa Bianca con la foto di Donald Trump pixellata

La foto pixellata nello Studio Ovale

Dopo i video misteriosi diffusi nella giornata di ieri, la fotografia pixellata del presidente Donald Trump nello Studio Ovale, volutamente resa illeggibile e priva di didascalia, viene poi rilanciata anche dall’account X della Federal Communications Commission (FCC) con un’ulteriore immagine simile.

Screenshot del post X della FCC che condivide una nuova foto pixellata

Il post della FCC contiene un link diretto a una pagina ufficiale (fcc.gov/March2026, archiviato qui), alimentando le speculazioni su un’operazione coordinata tra la presidenza e l’agenzia governativa.

Il video della Casa Bianca invertito: ecco cosa dice la voce

Negli account social della Casa Bianca viene pubblicato un nuovo video. Lungo appena 7 secondi, inizia con una strana voce e il suono di un pianoforte. Abbiamo analizzato il contenuto, invertendo la clip e isolando la traccia vocale, rendendo il messaggio inizialmente comprensibile e chiaro.

Dall’audio elaborato emerge chiaramente la frase: «Exciting announcement tomorrow» (“Annuncio entusiasmante domani”). Di fatto, la tecnica usata dalla Casa Bianca è nota con il nome di “backmasking”, ovvero l’inserimento di messaggi nascosti nelle registrazioni audio.

Le altre 3 foto pixellate e il collegamento con la FCC

La strategia di comunicazione si arricchisce di altri tre scatti, anch’essi distorti da un pesante effetto pixel. Due di questi sembrano ritrarre le figure di Donald Trump e del Vicepresidente JD Vance. In tutti gli scatti, le persone ritratte sembrano tenere in mano un cellulare. Questo elemento rafforza l’ipotesi di un annuncio legato alla telefonia o alle nuove regolamentazioni tecnologiche discusse dalla FCC.

Screenshot dei tre post X della Casa Bianca con ulteriori tre foto pixellate. Due delle persone ritratte sembrano essere JD Vance e Donald Trump.

Il link condiviso dall’account della FCC rimanda a un Open Meeting previsto per marzo 2026. Nel documento ufficiale vengono elencati diversi punti tecnici all’ordine del giorno, tra cui le misure contro i call center offshore e le robocall illegali, la modernizzazione delle reti di comunicazione e nuove regole sulle attività spaziali emergenti.

Nonostante l’interesse nel diffondere contenuti simili da parte della FCC, non possiamo dare per certo il collegamento con i punti trattati nel sito della commissione. Rimane certa, invece, la strategia comunicativa della Casa Bianca nell’alimentare interesse su un “entusiasmante comunicato” che dovrebbe annunciare da un momento all’altro.