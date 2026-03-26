Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?»

Due clip, una rimossa dopo poche ore, mandano in tilt i social: dalla tesi dell'hacker e le teorie del complotto all'enigmatica strategia comunicativa dello staff di Donald Trump

I profili social della Casa Bianca sono finiti al centro di un mistero notturno dopo la pubblicazione di due video criptici che hanno scatenato ipotesi di un attacco hacker o di un nuovo teaser della comunicazione di Donald Trump. Le clip, una rimossa poco dopo la pubblicazione, mostrano inquadrature casuali e audio enigmatici, totalizzando milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Il primo video, le scarpe da donna e un quesito

La prima clip compare online nella tarda serara (nelle prime ore del mattino in Italia), lunga pochi secondi e girata in verticale. L’inquadratura apparentemente casuale, come se registrata per errore, dove si vedono delle scarpe da donna e quelle sembrano bottigliette d’acqua a lato.

Screenshot del post X con il fotogramma del video raffigurante le scarpe da donna e la scritta “Sound on”

In sottofondo si sente una voce femminile che pone una domanda: «Sta per essere lanciato, giusto?». Sullo schermo compare anche la scritta “sound on”. Il video viene però rimosso circa un’ora e mezza dopo la pubblicazione, senza spiegazioni.

Il secondo video, lo schermo nero e la bandiera americana

Poco dopo, negli account X e Instagram viene pubblicato un secondo video. Anche in questo caso si tratta di una clip molto breve, dove lo schermo appare inizialmente nero, con un effetto interferenza, mentre si sente il suono di una notifica telefonica. In uno dei frame si intravede la bandiera americana.

Screenshot del post X con il fotogramma del video raffigurante la bandiera americana

Il video viene accompagnato da due emoji, ovvero uno smartphone e un simbolo audio, senza ulteriori indicazioni.

Dal possibile errore alle ipotesi, ma anche teorie del complotto

Entrambi i contenuti non offrono alcun riferimento esplicito a eventi o annunci ufficiali, fornendo campo libero a svariate interpretazioni e teorie.

Screenshot dell’account Instagram della Casa Bianca con i due video pubblicati

Si potrebbe valutare la possibilità di un semplice errore o di un esperimento comunicativo. Tra le ipotesi circolate online c’è quella di una violazione degli account istituzionali, ma anche quella di un teaser criptico per qualcosa in arrivo.

Screenshot post X di Aric Toler: “Bootleg Q clues on official government accounts”

C’è poi il sospetto, come riportato da Aric Toler del New York Times, che possa esserci qualche collegamento con le teorie della setta complottosta QAnon.