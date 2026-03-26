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L’Iran mina l’isola di Kharg. Trump: «Vogliono negoziare ma hanno paura di essere uccisi» – La diretta

26 Marzo 2026 - 08:15 Alba Romano
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guerra usa israele iran 24 marzo
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Teheran prepara una legge per il pedaggio sullo stretto di Hormuz. Attacchi incrociati con Israele durante la notte

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano.

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