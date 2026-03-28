Il presidente Usa all’Iran: «Liberate lo Stretto di Trump». Il Pentagono: 17 mila soldati in arrivo – La diretta

L'Iran attacca la base aerea Usa di Prince Sultan in Arabia Saudita. Israele colpisce una centrale nucleare. Trump minaccia anche la Nato e secondo gli Usa la guerra finirà entro settimane

Nel 29esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha attaccato la base aerea Usa Prince Sultan in Arabia Saudita causando 12 feriti tra i militari americani. Israele ha preso di mira la centrale nucleare di Busheir, mentre un missile ha colpito il centro di Israele causando altri feriti. Intanto Donald Trump è tornato a minacciare di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato, colpevole di non essere intervenuta nel conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che vuole chiamare lo Stretto di Hormuz “lo stretto di Trump” o “d’America” dopo l’intervento. E il Pentagono porta a 17 mila il numero degli effettivi in Medio Oriente, in previsione dell’invasione di terra.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che, sebbene l’Iran avesse effettivamente inviato messaggi che indicavano il suo interesse per una soluzione diplomatica, non aveva risposto al piano di pace trasmessogli tramite il Pakistan. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, hanno avvertito venerdì che si sarebbero uniti alla guerra se gli attacchi contro l’Iran fossero continuati, se altri paesi si fossero uniti all’offensiva israelo-americana o se fossero stati lanciati attacchi dal Mar Rosso.

Gli Stati Uniti prevedono un’imminente fine delle operazioni in Iran. Quando gli Stati Uniti «avranno finito» con gli iraniani nelle prossime settimane, questi «saranno più deboli di quanto non lo siano stati nella storia recente», ha affermato Rubio. Ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero comunque raggiungere i loro obiettivi senza inviare truppe di terra. È possibile che le armi destinate all’Ucraina vengano reindirizzate verso la guerra in Iran.