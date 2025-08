JD Vance ossessionato dagli Ufo, sui droni non crede neanche alla Casa Bianca: «Voglio andare a fondo» – Il video

Il vicepresidente Usa annuncia che userà la pausa estiva per indagare sui misteriosi droni comparsi nei cieli della East Coast. Ma la Casa Bianca aveva già svelato il mistero

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato di essere «ossessionato» dagli Ufo. Lo ha fatto nel corso di un’intervista informale al podcast Ruthless, uno dei programmi vicini all’orbita repubblicana. «Sono particolarmente concentrato sul tema», ha detto Vance, parlando con tono divertito, ma serio. «La pausa di agosto mi aiuterà a cercare di andare a fondo di tutta la questione Ufo dell’anno scorso». Il riferimento è a una serie di video girati nel novembre 2024 in New Jersey e in altri Stati della costa est, che mostravano oggetti luminosi, simili a droni, sorvolare aree militari. In particolare, la base di Picatinny Arsenal e – per qualche giorno – anche la zona attorno al Trump National Golf Club a Bedminster. La questione aveva destato grande attenzione mediatica.

La promessa di Vance e l’indagine personale sugli Ufo

Durante l’intervista, Vance ha confermato che vuole capire «cosa c’era davvero» dietro quei sorvoli. Ha poi scherzato con il conduttore, Michael Duncan, su una sua visita a Roswell: «Hai visto degli alieni?», gli ha chiesto. «No, solo l’hangar dove si trovavano», ha risposto Duncan. La conversazione è finita con risate e una promessa: «Una volta che capirò cosa c’è davvero, sarai il primo a saperlo». Non è chiaro quanto Vance stesse parlando seriamente. Ma non è la prima volta che affronta pubblicamente il tema. Già lo scorso anno, durante un comizio, aveva detto di essere «affascinato» dai dischi volanti, invitando i giornalisti a farsi avanti se sapevano qualcosa.

La Casa Bianca: «Nessun alieno, sono droni autorizzati»

Nel frattempo, la Casa Bianca ha già dato una versione ufficiale che spiegherebbe gli avvistamenti: nessuna minaccia, nessun veicolo alieno. Secondo la portavoce, si trattava di droni civili autorizzati dalla Federal Aviation Administration, usati per scopi di ricerca o ricreativi. Anche l’Fbi era stata coinvolta per raccogliere segnalazioni, ma non aveva rilevato elementi anomali. Il tema degli Ufo resta però sensibile per una parte dell’opinione pubblica. Non solo appassionati di misteri: anche membri di governo. Il segretario di Stato Marco Rubio, ad esempio, ha più volte parlato di “programmi segreti del Pentagono” per il recupero di oggetti volanti precipitati. A sei mesi dagli ultimi avvistamenti, l’interesse non sembra calare. Anzi. Con Vance alla vicepresidenza, gli Ufo – o meglio, i “fenomeni aerei non identificati” – sembrano destinati a restare nel radar politico. Anche se, finora, la spiegazione ufficiale resta ben salda a terra.