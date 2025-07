Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia: il tycoon posta il fotomontaggio-parodia dell’inseguimento di O.J. Simpson

L’immagine è una chiara manipolazione fotografica, diffusa come meme direttamente dal presidente degli Usa

Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un fotomontaggio che ritrae un inseguimento stradale surreale: l’ex presidente Barack Obama è alla guida di un’auto bianca, inseguito da veicoli della polizia guidati da Trump stesso e dal suo vicepresidente J.D. Vance (che nella foto compare come meme). L’immagine è una chiara manipolazione fotografica dello storico inseguimento di O.J. Simpson, l’ex giocatore di football americano, accusato per l’omicidio della sua ex moglie e di un amico di lei e protagonista di quello che negli Stati Uniti venne definito «il processo del secolo». L’immagine è stata diffusa come meme direttamente dal presidente, che la presenta come una scena ironica e provocatoria.

L’arresto di Obama nello Studio Ovale

Non è la prima volta che Trump utilizza fotomontaggi e intelligenza artificiale per mettere in scena una sua personale narrazione visiva provocatoria contro gli esponenti democratici. Sempre su Truth, nei giorni scorsi, ha condiviso un video altrettanto artefatto in cui si immagina l’arresto di Barack Obama all’interno dello Studio Ovale, dove compare seduto accanto all’attuale presidente degli Stati Uniti. Nel filmato, generato artificialmente, appaiono anche altre figure del Partito Democratico, come Nancy Pelosi, riprese mentre pronunciano la frase: «Nessuno è al di sopra della legge». La scena si chiude con il finto arresto di Obama, accompagnato dalla colonna sonora di YMCA dei Village People.