L’incendio a Hong Kong, tre torri ancora bruciano: «Finora contati 55 morti»

Le facciate delle torri erano coperte da impalcature di bambù e avvolte in reti e teli di plastica. Secondo la polizia i materiali non rispettavano gli standard di sicurezza antincendio

L’incendio che ha devastato un complesso residenziale a Hong Kong tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre ha causato 55 morti, secondo un nuovo bilancio diffuso giovedì dai vigili del fuoco. L’incendio, il più mortale a Hong Kong da decenni, è ora spento in quattro delle sette torri colpite dalle fiamme, ed è sotto controllo in altre tre, hanno detto i vigili del fuoco ai giornalisti. Le autorità di Hong Kong ispezioneranno immediatamente tutti gli edifici sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione. «Per verificare la sicurezza delle impalcature e dei materiali da costruzione», ha dichiarato John Lee in un post su Facebook.

L’incendio a Hong Kong ancora acceso

L’incendio è ancora acceso stamattina, sebbene le imponenti fiamme della notte precedente avessero lasciato il posto a un fumo grigiastro. Secondo le autorità, l’incendio ha rapidamente avvolto sette delle otto torri di 31 piani del complesso, inaugurato nel 1983 e che comprende 1.984 appartamenti. È stato attivato il livello di allerta più alto, 5, e i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per contenere l’incendio, le cui fiamme erano ancora visibili in alcuni punti giovedì mattina. Secondo l’ultimo conteggio, almeno 44 persone, tra cui un pompiere, sono morte. Inizialmente, 279 persone erano state dichiarate disperse. Circa 900 residenti sono stati evacuati in rifugi temporanei e decine di altre sono state ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche. Tra coloro che si trovavano nell’edificio nel pomeriggio c’erano diversi anziani, secondo i resoconti di testimoni oculari.

L’emergenza a Hong Kong

La risposta all’emergenza ha finora mobilitato più di 1.200 persone, oltre 200 autopompe e circa 100 ambulanze, secondo un conteggio ufficiale. La causa precisa dell’incendio, che sembra essersi propagato tramite impalcature di bambù, non è stata ancora determinata. La polizia ha arrestato tre dirigenti dell’azienda responsabile dei lavori di ristrutturazione, accusati di negligenza. Probabilmente saranno incriminati per omicidio colposo. Le facciate delle torri erano coperte da impalcature di bambù – una pratica comune a Hong Kong – e avvolte in reti e teli di plastica. La polizia ha affermato di sospettare che molti di questi materiali non rispettassero gli standard di sicurezza antincendio. Quando l’incendio è scoppiato nella zona sono stati registrati venti di circa 14 km/h, alimentando le fiamme e facilitandone la propagazione da un edificio all’altro.

Hong Kong e l’incendio

Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina con 7,5 milioni di abitanti, è uno dei luoghi più densamente popolati al mondo, il che amplifica i rischi di disastri urbani. La densità media di popolazione è di oltre 7.100 persone per chilometro quadrato. In realtà, la densità nelle aree urbanizzate è fino a tre volte superiore, un record mondiale, poiché vaste aree del territorio sono scoscese e inadatte all’edilizia. Negli ultimi decenni si è assistito alla costruzione di una profusione di torri residenziali, alcune con oltre 50 piani. La maggior parte dei nuovi progetti di costruzione ha avuto luogo nei Nuovi Territori, dove si trova il distretto di Tai Po. Hong Kong ha 569 edifici alti più di 150 metri, il numero più alto al mondo.