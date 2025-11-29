Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia»

L'uomo aveva capelli bianchi e uno zaino in spalla, secondo la denuncia della donna. La fuga e la caccia all'uomo in provincia di Avellino

Un episodio di tentato rapimento è stato denunciato ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove una madre ha impedito a un uomo di portare via sua figlia all’uscita della scuola. Secondo quanto emerso dalla denuncia presentata ai carabinieri, l’uomo – descritto come «alto, con capelli bianchi e uno zaino in spalla» – si sarebbe avvicinato alla bambina, l’avrebbe prima abbracciata e poi ha tentato di trascinarla via.

La dinamica

Accortasi del gesto, la madre è intervenuta immediatamente, riuscendo a strappargli la piccola e inseguendolo per qualche metro, fino a quando l’uomo non è riuscito a fuggire. «Era tra noi all’uscita da scuola: si è chinato, ha afferrato mia figlia e ha provato a portarla via. All’inizio ho pensato che fosse un nonno che aveva confuso i bambini, ma quando ho visto che non prendeva per mano nessun altro ho capito che qualcosa non andava», ha raccontato la donna, citata dal il Mattino. «La situazione – ha concluso – è stata terribile, spero davvero si sia trattato di un errore».

Il sindaco: «L’attenzione è massima»

Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’uomo descritto dalla madre. Il sindaco Mario Vanni ha precisato che i video della sorveglianza presenti in zona sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine. «Tuttavia – ha chiarito il sindaco in un messaggio sui social – le migliori telecamere restano comunque gli occhi vigili di ciascuno di noi». Il primo cittadino ha inoltre precisato di aver avuto un confronto con i carabinieri sull’accaduto e di essere stato rassicurato che «l’attenzione è massima». Il caso ricorda un episodio analogo segnalato la scorsa settimana a Padova, dove un altro tentativo di rapimento di una bambina ha destato allarme nella comunità.