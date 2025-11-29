Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAvellinoBambiniCampaniaInchiesteScuolaSequestri di persona

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia»

29 Novembre 2025 - 13:50 Ugo Milano
embed
L'uomo aveva capelli bianchi e uno zaino in spalla, secondo la denuncia della donna. La fuga e la caccia all'uomo in provincia di Avellino

Un episodio di tentato rapimento è stato denunciato ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove una madre ha impedito a un uomo di portare via sua figlia all’uscita della scuola. Secondo quanto emerso dalla denuncia presentata ai carabinieri, l’uomo – descritto come «alto, con capelli bianchi e uno zaino in spalla» – si sarebbe avvicinato alla bambina, l’avrebbe prima abbracciata e poi ha tentato di trascinarla via. 

La dinamica

Accortasi del gesto, la madre è intervenuta immediatamente, riuscendo a strappargli la piccola e inseguendolo per qualche metro, fino a quando l’uomo non è riuscito a fuggire. «Era tra noi all’uscita da scuola: si è chinato, ha afferrato mia figlia e ha provato a portarla via. All’inizio ho pensato che fosse un nonno che aveva confuso i bambini, ma quando ho visto che non prendeva per mano nessun altro ho capito che qualcosa non andava», ha raccontato la donna, citata dal il Mattino. «La situazione – ha concluso – è stata terribile, spero davvero si sia trattato di un errore».

Il sindaco: «L’attenzione è massima»

Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’uomo descritto dalla madre. Il sindaco Mario Vanni ha precisato che i video della sorveglianza presenti in zona sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine. «Tuttavia – ha chiarito il sindaco in un messaggio sui social – le migliori telecamere restano comunque gli occhi vigili di ciascuno di noi». Il primo cittadino ha inoltre precisato di aver avuto un confronto con i carabinieri sull’accaduto e di essere stato rassicurato che «l’attenzione è massima». Il caso ricorda un episodio analogo segnalato la scorsa settimana a Padova, dove un altro tentativo di rapimento di una bambina ha destato allarme nella comunità.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’eredità di Pippo Baudo: 10 milioni di euro ma nessuno l’ha ancora accettata

2.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

3.

Militari in congedo, ex guardie giurate, medici: come funzionerà la leva volontaria a cui pensa Crosetto. Subito 10mila unità

4.

Marco Rizzo contro Youtrend: «Me lo suc**e». Poi accusa: «Cancellate i miei commenti»

5.

Famiglia nel bosco: casa acquistata nel 2021 dalla “ragazza dei cani Husky”. I funghi velenosi dietro l’indagine: salvati tutti da un amico che chiamò il 118

leggi anche
ATTUALITÀ

Picchia un 21enne e tenta di rapire la figlia di un anno, poi prende a calci gli agenti. Arrestato, sarà cacciato da Padova

Di Ugo Milano
Passeggino
ATTUALITÀ

Afferra la neonata nel passeggio e cerca di rapirla davanti ai genitori, panico vicino alla stazione di Bologna: arrestato un minorenne

Di Giovanni Ruggiero
tentato rapimento parigi botte passanti video
ESTERI

Vogliono rapire la figlia di un magnate di crypto, il blitz davanti alla bimba di 2 anni a Parigi: così la donna disarma un aggressore – Il video

Di Ugo Milano
Milano tenta rapire due bambine
ATTUALITÀ

Milano, tenta di rapire due bambine. La madre: «Aveva lo sguardo indemoniato». Il panico nelle chat dei genitori

Di Ugo Milano