"Insorgiamo", lo striscione e la musica dei tamburi al corteo pro Palestina a Roma – Il video

29 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 Il corteo pro Pal sfila per le vie di Roma, dopo lo sciopero generale del 28 novembre. La manifestazione è stata organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi e dall’Usb, con l’adesione di Potere al Popolo, Unione democratica Arabo Palestinese, Arci Roma, studenti di Osa e Cambiare Rotta. Ecco un'esibizione ai tamburi che accompagna la sfilata, colorata da bandiere palestinesi e striscioni con scritto "insorgiamo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

