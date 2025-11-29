Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

29 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, frutto di un programma da oltre 350 milioni che ha già visto oltre cento interventi per sicurezza e viabilità nel Cadore. A spiegarlo è l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Schlein, Conte. Il pasticcio della sfida a Atreju: si fa o no? E tra chi?

2.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

3.

Malumori nel Movimento 5 stelle per il risultato ad Avellino, la città del vicepresidente Gubitosa: «Ci aspettavamo di più». E traballa la sua riconferma

4.

Veneto, la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori “non politici”

5.

Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello»