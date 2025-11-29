Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51 apriranno al traffico il 26 gennaio, completando due opere chiave per migliorare l’accessibilità verso Cortina in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026, frutto di un programma da oltre 350 milioni che ha già visto oltre cento interventi per sicurezza e viabilità nel Cadore. A spiegarlo è l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev