Nathan Trevallion ritira le chiavi della nuova casa nei boschi di Palmoli: «Arriverà presto anche la moglie con i figli». Cosa c’è nel casolare – Il video

L’abitazione è stata concessa alla famiglia gratuitamente da un ristoratore di Ortona. «Ho fiducia nei giudici», ha ribadito l’uomo

Con un grande sorriso, a metà tra il soddisfatto e l’imbarazzato dalla situazione quasi ufficiale, Nathan Trevallion ha ricevuto dalle mani di Armando Caruso le chiavi della sua nuova casa nei boschi di Palmoli, in Abruzzo. La cerimonia ha seguito di poche ore la notizia che la famiglia Trevallion-Birmingham, a cui è stata tolta la potestà genitoriale sui tre figli per le condizioni in cui vivevano, ha accettato l’offerta del ristoratore di Ortona. «Grazie», ha abbozzato in un italiano zoppicante l’uomo. Per poi estrarre dalla tasca un foglietto, calarsi sul naso gli occhiali e leggere un brevissimo comunicato: «Grazie a tutti. Ho fiducia nei giudici, e al momento non ho altri commenti da fare sul tema». Un breve momento di serietà di fronte alle telecamere prima di tornare a sorridere in direzione di Armando.

La felicità del ristoratore: «Presto arriverà anche la moglie con i bambini»

Il video, pubblicato sui social dal giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi per Dentro la notizia, certifica il primo passo compiuto dalla famiglia del bosco per allentare la tensione che era cresciuta esponenzialmente nelle ultime settimane tra la loro posizione intransigente di “neorurali” e quella del tribunale per i minorenni dell’Aquila. «Nathan è felicissimo e noi più di lui», ha commentato Armando Carusi, che da giorni offriva alla famiglia a titolo completamente gratuito una casa che possiede proprio nei boschi di Palmoli. «Ha preso le chiavi, domani arriverà lì e – penso presto – anche la moglie con i bambini. È andato tutto bene, me l’aspettavo anche se ieri non ne ero completamente sicuro. Oggi abbiamo definito tutto».

Cosa c’è nella casa di Caruso

Erano diversi giorni che Nathan Trevallion sembrava aver puntato gli occhi proprio sull’abitazione di Armando Caruso. Non solo perché immersa nel verde del bosco, come la loro attuale casa, ma anche per come era arredata, con attrezzi in legno o antichi. All’interno della casa ci sono due stanze grandi, ognuna dotata di un camino, un bagno a secco, un pozzo all’esterno e addirittura una sorgente di acqua. Una decisione che, come hanno spiegato i nuovi avvocati della famiglia britannico-australiana, è stata presa «pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate».