La famiglia nel bosco prepara il ricorso: «Mai rifiutato altre sistemazioni, vogliamo solo il bene dei bambini»

27 Novembre 2025 - 13:09 Ugo Milano
I coniugi Trevallion-Birmingham inviano una lettera alla stampa per rivendicare la loro «filosofia di vita» ma anche di «non essere sordi» a possibili mediazioni

La famiglia britannico-australiana residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si è ritrovata suo malgrado al centro di un caso giudiziario che ha raggiunto un’eco politico-mediatica eccezionale. A volte a lei favorevole, a volte l’opposto. Oggi i coniugi Trevallion-Birmingham scrivono per la prima volta direttamente alla stampa per fare alcune importanti precisazioni. «Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide, e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a disposizione abitazioni alternative. Non è assolutamente vero», si legge in una lettera inviata ai media dai genitori cui il tribunale per i minorenni di L’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale sui figli affidando i minori a una casa-famiglia. Decisione contro cui la coppia farà ricorso

La posizione dei genitori: «Preserviamo il nostro spirito, ma non siamo sordi»

«Abbiamo la gioia di preservare il nostro spirito e la nostra filosofia di vita», scrivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nella lettera inviata tramite gli avvocati. «Ma non per questo vogliamo essere sordi alle sollecitazioni che vengono dall’esterno. È falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull’aiuto offerto dal sindaco e da privati». La lettera, diffusa dai nuovi avvocati della famiglia Marco Femminella e Danila Solinas, si chiude con un ulteriore chiarimento: «Vogliamo che passi un messaggio chiaro: ogni nostra scelta, ogni nostro passo compreso il trasferimento in questa straordinaria terra che ci ha accolti, è stato orientato al benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino». La situazione attuale li ha invece sballottati fuori dai loro soliti binari, a causa della «difficoltà nel parlare e comprendere la lingua italiana, in particolare i tecnicismi legati agli aspetti giuridici». Specificando che solo due giorni fa hanno potuto leggere in inglese e comprendere «nella sua interezza» l’ordinanza con cui gli sono stati sottratti i tre figli Rose Utopia, Galorian e Bluebell. 

Dalle case gratuite alla ristrutturazione, gli aiuti offerti alla coppia

La nota è stata diffusa il giorno dopo la remissione del mandato del loro quarto avvocato negli ultimi sei mesi, Giovanni Angelucci, che ha denunciato le «troppo pressanti ingerenze esterne». Era stato lui a elencare tutte le «occasioni perse» e tutte le mani tese rifiutate dalla famiglia Trevallion-Birmingham. A partire dalle due dimore alternative offerte a titolo gratuito da un imprenditore di Ortona, un bed&breakfast nel bosco ristrutturato, e dal sindaco di Palmoli. Se la seconda «neppure l’ha guardata», per la prima Nathan Trevallion non si sarebbe semplicemente presentato all’appuntamento per vederla. Dietrofront all’ultimo anche sul progetto di ristrutturazione gratuita della loro casa comprata dalla “ragazza degli husky”. E rifiutato persino l’aiuto degli esperti, come una psicologa infantile specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale. 

