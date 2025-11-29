Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Premierato, Meloni: "Riforma imprescindibile per avere una democrazia compiuta" – Il video

29 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Una democrazia che non sa decidere è una democrazia mutilata. Le istituzioni devono essere capaci di rispondere alle istanze dei cittadini. Comprendo ma non condivido il profondo disagio e animato sconcerto per una riforma come quella del premierato, da parte di chi per troppo tempo si è limitato a un esercizio del potere puro. E' una riforma che fa cose imprescindibili per una democrazia compiuta" così la premier Meloni intervenendo, all'Assemblea nazionale di Noi Moderati a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Schlein, Conte. Il pasticcio della sfida a Atreju: si fa o no? E tra chi?

2.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

3.

Malumori nel Movimento 5 stelle per il risultato ad Avellino, la città del vicepresidente Gubitosa: «Ci aspettavamo di più». E traballa la sua riconferma

4.

Veneto, la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori “non politici”

5.

Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello»