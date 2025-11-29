Premierato, Meloni: "Riforma imprescindibile per avere una democrazia compiuta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Una democrazia che non sa decidere è una democrazia mutilata. Le istituzioni devono essere capaci di rispondere alle istanze dei cittadini. Comprendo ma non condivido il profondo disagio e animato sconcerto per una riforma come quella del premierato, da parte di chi per troppo tempo si è limitato a un esercizio del potere puro. E' una riforma che fa cose imprescindibili per una democrazia compiuta" così la premier Meloni intervenendo, all'Assemblea nazionale di Noi Moderati a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev