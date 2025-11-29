Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
"Stop genocidio", il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma – Il video

29 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 La manifestazione pro Palestina a Roma indetta il giorno dopo lo sciopero nazionale dell'Usb contro la manovra del Gverno. In tanti sono scesi in corteo per le vie di Roma, attraversando Via della Piramide Cestia, Piazza del Colosseo, Via Labicana per poi ritrovarsi a San Giovanni. Diverse le sigle che hanno partecipato alla protesta, tra cui Potere al Popolo, Unione democratica Arabo Palestinese, Arci e Cambiare Rotta. Sono presenti inoltre gli attivisti della Global Sumud Flottilla, Greta Thunberg e Francesca Albanese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

