Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
ATTUALITÀAlessia PifferiLombardiaMilanoSalute mentale

Caso Pifferi, assolte l’avvocata, il perito e le psicologhe. Cadono le accuse contro di loro: i test sulla sua salute mentale non furono manomessi

01 Dicembre 2025 - 19:42 Ugo Milano
embed
alessia pifferi bis
alessia pifferi bis
La legale della madre che lasciò morire la piccola Diana: «La mia difesa è stata corretta, è finito un incubo»

L’avvocata Alessia Pontenani, il perito psichiatrico della difesa Marco Garbarini, e quattro psichiatre del carcere milanese dove fu detenuta Alessia Pifferi (Paola Guerzoni, Federica Martinetti, Letizia Marazzi e Fiorella Gazzale) sono stati assolti in rito abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare Roberto Crepaldi dalle accuse di falso ideologico e favoreggiamento della madre condannata a 24 anni in secondo grado, per aver lasciato morire di fame e sete la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022. Furono accusati di una presunta attività di «manipolazione» per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado, reindirizzando l’esito dell’accertamento verso un «vizio parziale di mente».

Il giudice non ha accolto la richiesta dell’accusa, con il pm Francesco De Tommasi che aveva chiesto di condannare con pene dai 3 anni ai 4 gli imputati coinvolti. Nella vicenda è stata rinviata a giudizio solo una psicologa (Marazzi) ma solo per uno degli episodi contestati ovvero per falso nell’essersi fatta sostituire da una collega per attestarsi un corso professionale.

La legale di Pifferi: «La mia difesa è stata corretta, è finito un incubo»

«Questa sentenza dimostra che gli avvocati devono continuare a fare il loro lavoro, che non esiste l’eccesso di difesa ed è giusto che continuino ad assistere, nel migliore di modi, le persone che hanno bisogno. Tutti, anche chi commette i crimini più terribili, hanno il diritto ad avere un legale che li aiuti», questo il commento di Pontenani, difensore di Pifferi. «È finito un incubo. Finalmente è stata ristabilita la correttezza del mio operato», ha proseguito l’avvocatessa aggiungendo che «il problema vero è che non è stato corretto fare un processo all’interno di un altro processo». E «magari il procedimento di Alessia Pifferi sarebbe andato diversamente già in primo grado». Per Corrado Limentani, difensore di Pontenani, «non è stato riscontrato nemmeno un indizio. Questo processo non doveva nemmeno cominciare. Ha creato danni gravissimi alle persone». 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia»

2.

Dentro «La casetta di Nonna Gemma» data gratis alla famiglia del bosco, i dubbi dietro l’imprenditore: quanto costa al giorno e cosa ci può guadagnare – Il video

3.

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

4.

MediaWorld e il caso degli iPad venduti a 15 euro. Il consiglio del legale: «Il cliente non accetti l’offerta di versare più soldi»

5.

Garlasco, i «plurimi indizi» sul movente di Sempio, il nodo del Dna e la dinamica dell’omicidio: quali sono le piste degli inquirenti

leggi anche
Alessia Pifferi
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella: «La chiama moglie». La nuova perizia in aula: «Bugiarda compulsiva, ma capace di intendere»

Di Ugo Milano
alessia pifferi
ATTUALITÀ

Caso Pifferi, la nuova perizia conferma: «Era capace di intendere e di volere quando abbandonò la figlia»

Di Ugo Milano
Alessia Pifferi
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi e le risposte senza senso ai test. Ora «sente le voci»: i sospetti della tattica per l’infermità mentale

Di Giovanni Ruggiero