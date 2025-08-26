Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
ATTUALITÀAlessia PifferiInchiesteLombardiaMilanoOmicidiSalute mentale

Caso Pifferi, la nuova perizia conferma: «Era capace di intendere e di volere quando abbandonò la figlia»

26 Agosto 2025 - 15:44 Ugo Milano
embed
alessia pifferi
alessia pifferi
La nuova perizia è iniziata nel marzo 2025 ed è durata sei mesi, per giungere alle stesse conclusioni di quella condotta in primo grado

Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e di volere quando, nel luglio 2022, abbandonò la figlia Diana, 18 mesi, lasciandola sola in casa per una settimana facendola morire di stenti. Lo stabilisce la nuova perizia psichiatrica depositata dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, che conferma le conclusioni già raggiunte nel febbraio 2024 in primo grado, dove la donna era stata condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato. La nuova valutazione era stata disposta nel marzo del 2025 e sarebbe dovuta durare 90 giorni. Le osservazioni dallo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, dalla professoressa Nadia Bolognini e dal neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni si sono invece protratte per ulteriori tre mesi all’interno del carcere di Vigevano.

La conferma nella nuova perizia

Nel documento depositato lunedì, migliaia di pagine tra colloqui, test psicologici e analisi di documentazione scolastica e sanitaria, i periti hanno escluso che eventuali disturbi riscontrati in età infantile abbiano inciso sulla capacità cognitiva della 40enne al momento dei fatti. La risposta alle domande sulle «alterazioni clinicamente significative della sfera cognitiva» e sulla loro ingerenza «sulla capacità di intendere e di volere escludendola del tutto o scemandola gravemente» è dunque rimasta la stessa della prima perizia: l’imputata sapeva ciò che stava facendo quando lasciò la bambina sola per trascorrere una settimana con il compagno dell’epoca in provincia di Bergamo. La perizia sarà discussa nell’udienza del 24 settembre.

Il caso Pifferi Bis

Oltre che a confermare quanto già sancito nel primo grado del processo, le conclusioni depositate potrebbero influenzare anche il procedimento parallelo che vede indagati la ex legale della Pifferi, il suo consulente di parte e alcune psicologhe del carcere di San Vittore. Sono accusati di falso e favoreggiamento per aver tentato di manipolare i risultati di un test intellettivo, facendolo apparire pari a quello di una bambina di sei anni. L’obiettivo, secondo l’accusa, sarebbe stato quello di far evitare alla donna la condanna all’ergastolo individuando un inesistente vizio di mente. L’udienza preliminare davanti al gup Roberto Crepaldi è fissata per l’11 settembre, con gli interrogatori degli imputati.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’infermiera che ha scoperto il gruppo “Mia Moglie”: «Un seno e le volgarità, ma tutte insieme possiamo fermarli»

2.

Nubifragio Milano Marittima, colpita la casa di Arrigo Sacchi: «Fortunato di essere ancora vivo»

3.

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

4.

20enne investita mentre soccorreva un coniglio: il pirata si salva grazie all’alcol test effettuato qualche ora dopo

5.

Belluno, tragedia a Ponte Serra: il musicista Renato Pante precipita dal viadotto mentre si allaccia una scarpa e muore

leggi anche
Alessia Pifferi
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi e le risposte senza senso ai test. Ora «sente le voci»: i sospetti della tattica per l’infermità mentale

Di Giovanni Ruggiero
alessia pifferi nuova perizia psichiatrica corte appello processo riaperto
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi, la Corte d’Appello dispone una nuova perizia psichiatrica: «Potrebbe aver ucciso Diana per un deficit cognitivo»

Di Filippo di Chio
alessia pifferi bis
ATTUALITÀ

Inchiesta Pifferi bis, chiuse le indagini sulla legale, le psicologhe e il noto psichiatra. Per la procura c’era un piano per farla apparire pazza

Di Alba Romano
Alessia PIfferi ex marito
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi e la proposta di matrimonio in carcere, la lettera delirante e quello strano «Sì» prima del processo

Di Redazione