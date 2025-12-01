Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: negli scatti anche le gemelle Cappa

Le foto, di una fotografa dilettante che lì era di passaggio, sono state pubblicate dalla youtuber Francesca Bugamelli. La soddisfazione dei legali di Sempio: «Confermano quello che aveva detto 18 anni fa»

Per tre volte Andrea Sempio è passato davanti a casa Poggi il giorno del massacro della 26enne Chiara, il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per due volte, come aveva detto già pochi giorni dopo l’omicidio per il quale ora è indagato, si è trovato a bazzicare le zone di via Pascoli e a certificarlo sono una serie di fotografie che, dopo 18 anni, sono state finalmente rese pubbliche. A pubblicarle la youtuber Francesca Bugamelli, sul suo canale “Bugalalla Crime”, dopo che la procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno acquisito tutti gli scatti in originale contattando la fotografa dilettante che passava di lì per caso quando si è trovata in mezzo agli esordi di uno dei gialli più clamorosi della recente storia italiana.

Gli scatti di Sempio: cosa aveva detto diciotto anni fa

Tutte le fotografie sono comprese tra le 15.38 e le 16.14 del 13 agosto, diverse ore dopo l’omicidio consumatosi – secondo la sentenza di condanna dell’allora fidanzato della vittima Alberto Stasi – tra le 9.12 e le 9.35. Il primo scatto ritrae proprio un 19enne Andrea Sempio al volante della Daewoo Lanos di famiglia: capelli lunghi, barba appena accennata mentre probabilmente parla con una giornalista, come ha raccontato durante le sommarie informazioni testimoniali (Sit). Poco dopo, lo stesso Sempio si trova accanto al padre e dialoga con altre due persone non riconoscibili. Una cosa non torna a Bugalalla, come scrive sui social: l’attuale indagato ha raccontato di essere passato una prima volta lì davanti senza sostare, e di essersi poi fermato una seconda attirato dalla quantità di gente lì presente prima di tornare una terza volta accompagnato dal padre. «Nei suoi verbali (Sempio) indica l’orario corretto ma descrive una calca (che avrebbe attirato la sua attenzione tanto da tornare sul posto una volta rientrato in casa) che, di fatto, non c’era», nota la youtuber esperta di crime ricordando cosa aveva detto Sempio un anno dopo il delitto, nell’interrogatorio in cui esibì il ticket del parcheggio, suo presunto alibi.

Andrea Sempio (ultimo a destra, vestito di nero) accanto al padre Giuseppe (a braccia conserte) mentre parla con altri due uomini

Le foto delle gemelle Cappa e della zia di Chiara Poggi

Quelli di Sempio non sono gli unici scatti. In due fotografie si possono vedere le due gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, mentre scendono dalla loro Smart scura alle 15.54 e parlano con un uomo non identificabile. In altre tre foto compare invece la zia della vittima e madre delle gemelle, Maria Rosa Poggi, mentre alle 16.04 è fuori dalla portiera del suo Daihatsu Terios e poi, dieci minuti dopo, parla con tre uomini.

La soddisfazione dei difensori: «Ora vogliamo video del parcheggio dell’alibi»

«Queste foto, valutando anche i metadati, confermano quello che Andrea Sempio ha sempre sostenuto e ribadito. È un elemento in più che va a favore della veridicità del suo racconto», ha esultato ottimista la legale Angela Taccia, come riporta Repubblica. «Abbiamo la speranza che possa essere riesumato da qualche cellulare o sistema di registrazione video qualche immagine del nostro cliente che arriva sulla piazza della quale ha conservato il vero, verissimo scontrino del parcheggio», ha aggiunto l’altro difensore, Liborio Cataliotti. «Facciamo un appello a che saltino fuori altri video».