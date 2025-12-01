Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
L’ex pm Venditti al Tg1: «Ridicolo che abbia ricevuto denaro per l’archiviazione di Sempio. Garlasco? Tanto fumo per niente» – Il video

01 Dicembre 2025 - 23:35 Alba Romano
L'ex procuratore smonta il nuovo filone di indagini: «Indagai Sempio per eccesso di zelo»

L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, torna a difendersi dalle contestazioni che lo riguardano nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Intervistato dal Tg1, Venditti ha definito «priva di fondamento e semplicemente ridicola» l’ipotesi secondo cui avrebbe ricevuto del denaro per disporre dell’archiviazione di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi. L’ex pm non entra nel merito dell’indagine condotta dalla Procura di Brescia, ma sottolinea che «tre perquisizioni in meno di un mese non rappresentano una prassi ordinaria». Alla domanda se ritenga di essere oggetto di particolare pressione da parte dei magistrati bresciani, risponde: «Se vi sia un accanimento, dovete chiederlo a loro. Io mi attengo ai fatti».

«Tanto fumo per niente»

Avere svolto anni fa l’indagine su Andrea Sempio in relazione all’omicidio di Chiara Poggi per Venditti «è stato un eccesso di zelo». «Il gip nel decreto di archiviazione mi ha praticamente scritto a chiare lettere che ho sbagliato, che mi sarei dovuto fermare al rigetto dell’istanza di revisione del gennaio 2017 – spiega -. Avere svolto l’indagine è stato un eccesso di zelo». I giudici del Riesame di Brescia hanno rigettato la richiesta degli inquirenti di potere accedere in modo indiscriminato nei dispositivi informatici e ora la Procura, dopo tre annullamenti, ha presentato ricorso in Cassazione. «Continuo a essere soddisfatto, sentiamo cosa dice la Cassazione», spiega. Mentre si aspetta la fine dell’incidente probatorio e dei primi risultati sul Dna trovato sulle unghie della ventiseienne Venditti anticipa: «Sarà uno scontro tra periti, vediamo che cosa salta fuori». Ed alla domanda su come finirà questa storia è lapidario: «Tanto fumo per niente».

