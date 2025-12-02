Rocco Casalino e il nuovo giornale: «Ho bisogno di giornalisti bravi, aspetto i curriculum via mail»

L'ex portavoce di Conte: il premier? Una cosa è un professore, un'altra una giovane

Rocco Casalino dice che Giuseppe Conte è più competente di Elly Schlein. «Il Pd ci ha sempre fatto lezioni sulla competenza. Abbiamo perfino scelto Gentiloni come commissario europeo quando eravamo al governo con loro, nel nome della competenza. E adesso, per decidere il candidato premier della coalizione, quel metodo non va più bene?», spiega oggi in un’intervista a Repubblica. E in attesa di sapere quale torneo sulla competenza abbia vinto Luigi Di Maio per diventare vicepremier, ministro degli esteri, del lavoro e dello sviluppo economico, l’ex portavoce di Conte dice: «Sarò di parte, ma penso che il curriculum debba contare. E una cosa è un professore universitario, avvocato di successo e due volte premier, un’altra giovane con poca esperienza come Schlein».

Casalino e Iervolino

Casalino sta per lanciare un giornale con editore Andrea Iervolino. E ha scritto che su Atreju Schlein ha sbagliato a non accettare il confronto a tre con Meloni e Conte: «Perché avrebbe costretto Meloni, che non si confronta, a farlo. E raccolto un’opportunità unica». E aggiunge: «L’errore è stato di chi usa i manualini della comunicazione, invece di fare ragionamenti politici. Schlein e Conte avrebbero potuto mostrarsi uniti contro Meloni, rinfacciandole i dati pessimi dell’economia. Si sarebbero potuti preparare insieme. Le trasmissioni politiche fanno in media il 9 per cento di share. La stragrande maggioranza degli italiani non è interessato alla politica, non sa nemmeno quali siano le condizioni dell’economia. Avevi l’occasione di mostrarlo, di parlarne, e di farlo di fronte a una platea potenzialmente vastissima».

Mettere in difficoltà Meloni

Secondo Casalino «con FdI che nei sondaggi è al 32 per cento la tua preoccupazione non può essere la leadership a sinistra, ma far scendere quella percentuale. Storicamente, un partito che arriva primo non è mai andato all’opposizione. Per prima cosa bisognerebbe pensare a mettere in difficoltà Meloni, ma la risposta di Schlein su Atreju è stata arrogante e offensiva. Ha detto allora tu porta Salvini, io porto Bonelli e Fratoianni, ma che modi sono?». E sul suo giornale «chiederei di mettere di più al centro la questione dell’immigrazione e della sicurezza, non possiamo lasciare alla destra la realtà e rifugiarci nella retorica dell’accoglienza. Dobbiamo proporre soluzioni razionali».

I curriculum

L’intervista si chiude con un invito: «Mi aiuti. Può scrivere la mail? È nuovogiornale2026@gmail.com. Ho bisogno di giornalisti bravi, aspetto i curriculum».