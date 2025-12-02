Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Un’altra poltrona per Rosario Andreozzi, chi è il politico napoletano di Avs che si è fatto il triplete personale

02 Dicembre 2025 - 11:11 Alba Romano
ll neo eletto manterrà i tre incarichi da consigliere: comunale, metropolitano e regionale. Ed entra in polemica con il deputato Borrelli

Prima consigliere comunale, poi consigliere metropolitano e ora anche consigliere regionale. Sta facendo incetta di incarichi Rosario Andreozzi, candidato alle ultime regionali in Campania con Alleanza Verdi-Sinistra. Da rappresentante dei disoccupati di Scampia, il 60enne napoletano è diventato tre volte consigliere. La tornata elettorale del 23 e 24 novembre ha regalato ad Andreozzi un posto in consiglio regionale tra le fila di Avs. Anche dopo l’elezione, però, non ha alcuna intenzione di lasciare gli altri due incarichi.

L’elezione in consiglio regionale

«Non mi dimetto perché abbiamo avviato in città un lavoro importante in questi anni che va completato. Stiamo costruendo l’ecoquartiere a Scampia e c’è bisogno di un’attenzione specifica per rispondere alle esigenze delle 597 famiglie sfollate dopo il crollo nella Vela Celeste di luglio 2024. Senza dimenticare tutte le istanze che ci hanno accompagnato», dice Andreozzi a Repubblica. L’esponente di Avs, insomma, continuerà e ricoprire i tre ruoli di consigliere e percepire, di conseguenze, le tre indennità. «Una volta che si assume una carica istituzionale non è giusto abbandonarla per andare su spiagge migliori», spiega lui.

La polemica con Borrelli

Dopo il voto delle regionali, molti suoi colleghi hanno optato per una scelta diversa: dimettersi dal consiglio comunale per entrare in quello regionale. È il caso di Salvatore Madonna (Pd), Nino Simeone (gruppo misto) e Salvatore Flocco (M5s). Andreozzi, invece, ha deciso di mantenere i piedi in tre scarpe. E ora entra anche in polemica con il Verde Francesco Emilio Borrelli, deputato e suo alleato in Avs: «Sabato il deputato Borrelli, accompagnato dal neoeletto consigliere regionale del suo partito, ha messo in scena una specie di “ronda” su via Toledo, facendo scappare alcuni ambulanti stranieri, filmando e pubblicando la scena sui suoi social nelle stesse ore sempre Borrelli, a seguito di un alterco con un avvocato penalista, insultava la Camera penale, con accuse molto gravi e diffamatorie. Alla associazione va la mia totale solidarietà. Questo modo di agire non ha nulla a che fare con noi».

Foto copertina: ANSA | Rosario Andreozzi, esponente di Avs in Campania

