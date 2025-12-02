Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Sbanda col furgone in autostrada e travolge un cantiere di operai: un morto e un ferito grave nel Vicentino

02 Dicembre 2025 - 15:24 Ugo Milano
A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e lo stesso conducente del mezzo pesante

Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A31 Valdastico, in provincia di Vicenza. Dopo aver sbandato, un furgone Ducato, non un Tir come emerso in un primo momento, ha invaso l’area del cantiere dove i due uomini erano al lavoro e li ha travolti. L’impatto è avvenuto intorno alle 13, nel tratto compreso tra Noventa Vicentina e Vicenza. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e lo stesso conducente del mezzo pesante. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte di uno degli operai che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo.

Un ferito in condizioni gravi

Il collega, invece, è stato stabilizzato dai medici e trasferito in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia autostradale. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

