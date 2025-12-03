Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
ATTUALITÀBolognaCarabinieriEmilia-RomagnaInchiesteViolenza sessuale

Sesso in caserma per non togliere i punti della patente, carabiniere condannato a 5 anni: le promesse del militare e le ombre sulla donna che l’ha denunciato

03 Dicembre 2025 - 20:27 Alba Romano
embed
carabinieri violenza sessuale
carabinieri violenza sessuale
L’uomo, 47enne, si è sempre dichiarato innocente definendo consenziente il rapporto con una donna 30enne. I suoi legali hanno già annunciato il ricorso

In cambio di favori sessuali ha promesso a una donna 30enne di non decurtare i punti della patente a un parente. Un carabinieri di 47 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale e concussione. Secondo la gup, che ha emesso la sentenza al termine del rito abbreviato condizionato, il militare avrebbe abusato della sua posizione garantendo alla donna un «favore istituzionale». L’uomo si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che il rapporto con la 30enne sia stato consenziente, ed è stato sospeso dal servizio dal giorno in cui l’indagine è divenuta nota. 

La convocazione in caserma e l’abuso dopo le promesse

I fatti risalgono a fine agosto del 2023 nel Cesenate. Secondo la ricostruzione della procura di Bologna, che aveva chiesto per il carabiniere una condanna a 7 anni e un mese, il carabiniere avrebbe convocato la 30enne in caserma, dove si sarebbe poi consumato il rapporto sessuale. Lì l’uomo avrebbe abusato della giovane donna offrendole in cambio di non decurtare i punti della patente a un parente e di chiudere un occhio su alcuni procedimenti a carico del fratello, già noto ai militari della zona. 

I legali del carabiniere: «Donna inattendibile»

I legali del carabiniere si sono detti «increduli» per la condanna. Durante il procedimento, hanno impostato la loro difesa sull’inattendibilità della donna che nell’ultimo anno avrebbe denunciato tre uomini diversi di violenza sessuale. Un dato che, secondo loro, renderebbe molto fragile la sua affidabilità. Gli avvocati hanno già annunciato che presenteranno ricorso. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

2.

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via». La replica del legale di lei

3.

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: negli scatti anche le gemelle Cappa

4.

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco

5.

Qual è la migliore passata di pomodoro che puoi comprare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

leggi anche
silvio viale radicale torino violenza sessuale molestie
ATTUALITÀ

Silvio Viale e l’assoluzione dall’accusa di stupro: «Toccare non significa palpare»

Di Alessandro D’Amato
lista stupri liceo roma
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Lista stupri» al liceo, si fa strada l’ipotesi di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: cosa c’è nell’informativa della polizia alla procura

Di Ygnazia Cigna
silvio viale accuse molestie
ATTUALITÀ

Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino

Di Alba Romano
alberto genovese moglie chi è
ECONOMIA & LAVORO

Alberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni

Di Ugo Milano
lista stupri liceo roma
ATTUALITÀ

La lista stupri del Giulio Cesare: «L’autore è un 14enne istigato dai ragazzi più grandi»

Di Alba Romano