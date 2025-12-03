Sesso in caserma per non togliere i punti della patente, carabiniere condannato a 5 anni: le promesse del militare e le ombre sulla donna che l’ha denunciato

L’uomo, 47enne, si è sempre dichiarato innocente definendo consenziente il rapporto con una donna 30enne. I suoi legali hanno già annunciato il ricorso

In cambio di favori sessuali ha promesso a una donna 30enne di non decurtare i punti della patente a un parente. Un carabinieri di 47 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale e concussione. Secondo la gup, che ha emesso la sentenza al termine del rito abbreviato condizionato, il militare avrebbe abusato della sua posizione garantendo alla donna un «favore istituzionale». L’uomo si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che il rapporto con la 30enne sia stato consenziente, ed è stato sospeso dal servizio dal giorno in cui l’indagine è divenuta nota.

La convocazione in caserma e l’abuso dopo le promesse

I fatti risalgono a fine agosto del 2023 nel Cesenate. Secondo la ricostruzione della procura di Bologna, che aveva chiesto per il carabiniere una condanna a 7 anni e un mese, il carabiniere avrebbe convocato la 30enne in caserma, dove si sarebbe poi consumato il rapporto sessuale. Lì l’uomo avrebbe abusato della giovane donna offrendole in cambio di non decurtare i punti della patente a un parente e di chiudere un occhio su alcuni procedimenti a carico del fratello, già noto ai militari della zona.

I legali del carabiniere: «Donna inattendibile»

I legali del carabiniere si sono detti «increduli» per la condanna. Durante il procedimento, hanno impostato la loro difesa sull’inattendibilità della donna che nell’ultimo anno avrebbe denunciato tre uomini diversi di violenza sessuale. Un dato che, secondo loro, renderebbe molto fragile la sua affidabilità. Gli avvocati hanno già annunciato che presenteranno ricorso.