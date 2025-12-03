Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video

Oggi Salvini era a Montecitorio per rispondere a diverse interrogazioni durante il question time. Ma, alla vista del vestito di Boschi, non ha resistito e le ha fatto «i complimenti per la scelta cromatica»

Un siparietto curioso è avvenuto oggi nell’Aula della Camera dei deputati tra la parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi e il leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Protagonista? Un colore che richiama la Lega della prima ora. Quel verde sgargiante che compariva sul logo con la rosa a sei foglie, il vessillo della Padania, sventolato sui pratoni di Pontida.

L’interrogazione di Boschi

Oggi, 3 dicembre, Salvini era a Montecitorio per rispondere a diverse interrogazioni durante il question time. Tra queste, quella presentata direttamente dall’onorevole Boschi, «sulle iniziative urgenti volte a scongiurare condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie».

Il tailleur verde sgargiante

La deputata si è presentata in Aula con un elegante tailleur verde sgargiante. L’occhio del ministro è caduto proprio su quella scelta, che evidentemente gli ha ricordato il colore padano per eccellenza. Così, quando Boschi ha finito di parlare, Salvini ha preso la parola e prima di rispondere all’interrogazione le ha rivolto una battuta: «Mi complimento con l’onorevole Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta ora in Aula». Dalla parlamentare è arrivato un sorriso ironico e leggermente imbarazzato.