Crosetto: Su leva innescato un dibattito. Deciderà il Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 “Ero a Parigi e un giornalista francese mi fa una domanda parlando della riforma che ha fatto Macron e io uso il termine che lui – il giornalista – aveva usato nella domanda. Mi ritrovo tutti i giornali italiani a parlare di ‘leva volontaria’ senza che nessuno fosse interessato o ne conoscessi la genesi. Avendo visto il movimento che nasce sul commento di questa parola, mi sono detto: toh, non tutto il male viene per nuocere, perché almeno abbiamo innescato un dibattito”. Così il Ministro Guido Crosetto, in Commissione Difesa al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev