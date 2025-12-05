India, il bambino di 3 anni che entra nella classifica mondiale degli scacchi

Sarwagya Singh Kushwaha ha sconfitto tre giocatori di alto livello in tornei nel suo stato e in altre parti del paese

Un bambino indiano di tre anni, sette mesi e 20 giorni, Sarwagya Singh Kushwaha, è diventato il più giovane giocatore di scacchi mai valutato dalla Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE). Il bimbo ha superato il precedente record detenuto dal suo connazionale Anish Sarkar. Che aveva tre anni, otto mesi e 19 giorni quando è entrato nel sistema di valutazione FIDE lo scorso novembre. Kushwaha, che frequenta la scuola materna nello stato centrale indiano del Madhya Pradesh, ha ottenuto un punteggio rapido di 1572, secondo il sito web della federazione. Per ottenere una valutazione FIDE, un giocatore deve sconfiggere almeno un altro giocatore valutato.

Il più giovane giocatore di scacchi

Una valutazione è un punteggio basato sulle prestazioni di un giocatore di scacchi, ma non rappresenta una classifica. Il numero uno al mondo Magnus Carlsen detiene attualmente il primo posto nella classifica mondiale FIDE di scacchi rapidi con un punteggio di 2824. Il padre del giovane giocatore indiano, citato dai media locali, ha affermato che il successo del figlio è stato «motivo di grande orgoglio e onore. Vogliamo che diventi un Grande Maestro», ha aggiunto. Sarwagya Singh Kushwaha ha sconfitto tre giocatori di alto livello in tornei nel suo stato e in altre parti del paese per raggiungere il suo status. L’India è una fucina di Grandi Maestri di scacchi e ha prodotto stelle come l’ultimo campione del mondo, Gukesh Dommaraju, e il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo Viswanathan Anand.