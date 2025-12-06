Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
Bonus Psicologo 2025, le graduatorie definitive: come scoprire la propria posizione, i beneficiari e le scadenze

06 Dicembre 2025 - 09:27 Ygnazia Cigna
L’Inps ricorda che chi non utilizza il contributo entro i termini previsti perde il diritto al sostegno

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Lo comunica l’Inps, precisando che l’assegnazione è stata stabilita in base all’Isee più basso. E, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse disponibili. Complessivamente, i fondi unificati tra residui del 2024 e stanziamenti del 2025 ammontano a 21,5 milioni di euro, distribuiti tramite un’unica graduatoria nazionale. L’Inps ricorda che le domande con Isee incompleto o difforme, non sanate nei termini previsti dalla circolare n. 124/2025, sono state dichiarate improcedibili e non incluse nelle graduatorie.

Come trovare la propria posizione sul sito dell’Inps

I beneficiari possono controllare la propria situazione direttamente sul sito dell’Inps. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account tramite SPID o CIE, è necessario digitare «Bonus Psicologo» nella barra di ricerca. Poi selezionare la voce «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia». Nella pagina successiva, cliccare su «Utilizza il servizio» e poi su «Le mie domande», situato sul lato sinistro dello schermo, per visualizzare lo stato della propria richiesta.

Cosa devono fare i beneficiari e le scadenze

A partire dalla pubblicazione delle graduatorie, ovvero ieri 5 dicembre, i beneficiari hanno 270 giorni per utilizzare il contributo. Che verrà erogato direttamente al professionista fino a un massimo di 50 euro a seduta. Il codice univoco scadrà automaticamente al termine dei 270 giorni, mentre entro 60 giorni deve essere effettuata almeno una seduta. In caso contrario, il diritto decade e si procede allo scorrimento delle graduatorie.

