Dramma a Corleone, madre uccide la figlia disabile e poi si impicca

06 Dicembre 2025 - 13:23 Stefania Carboni
La donna aveva perso il marito da poco. Un uomo di grande bontà, ricordano nel paese in provincia di Palermo

Una mamma ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare nel centro storico del paese, dove sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini e i sanitari del 118. La donna, secondo testimonianze dal paese riportate da Ansa, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. Dopo la sua morte la donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. 

(in aggiornamento)

