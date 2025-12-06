Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
ATTUALITÀCarcereInchiesteOlimpiadiSiciliaTrapaniViolenza sessualeViolenza sulle donne

Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato: le accuse di violenza sessuale di gruppo

06 Dicembre 2025 - 10:47 Ugo Milano
embed
antonino pizzolato violenza sessuale
antonino pizzolato violenza sessuale
Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022, quando la vittima, una turista finlandese, sarebbe stata violentata

La Procura di Trapani ha avanzato la richiesta di condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, accusato di violenza sessuale di gruppo. Stessa pena è stata proposta per gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La richiesta è stata condivisa dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino.

Le accuse a Pizzolato

Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022. La vittima, una turista finlandese, sarebbe stata avvicinata dai quattro uomini in un ristorante di Trapani insieme ad altre connazionali. Secondo l’accusa, dopo aver allontanato le amiche della ragazza e approfittando del suo stato di ebbrezza, gli imputati l’avrebbero condotta in un residence dove si sarebbero consumati rapporti sessuali non consensuali. La violenza si sarebbe interrotta solo quando la giovane ha chiesto di tornare al proprio albergo, in lacrime. «Nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso», ha sottolineato la pm Giulia Sbocchia. Il procedimento riprenderà a gennaio con le arringhe delle difese, prima della decisione finale del tribunale

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Tatiana Tramacere, chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta: «Ha organizzato tutto lei»

2.

Francesco Greco: il comandante della Gdf indagato per i biglietti gratis dei traghetti per la Sardegna

3.

Tatiana Tramacere è viva, la 27enne scomparsa per 10 giorni era in una mansarda: «Da capire se era là costretta o no»

4.

Tatiana Tramacere, l’uscita in segreto dalla casa in cui è stata ritrovata. L’attimo in cui appare per la prima volta dopo la scomparsa – Il video

5.

Parla l’uomo travestito da sua madre morta, la vergogna e la sua verità sul perché si è tenuto la salma in casa: «La pensione non c’entra»

leggi anche
virginia giuffre amy wallace jeffrey epstein principe andrea
ESTERI

«So il nome del primo ministro che ha abusato di Virginia Giuffre. Ma lui è pronto a uccidermi»

Di Alessandro D’Amato
marco borsato molestie assolto
ESTERI

«Non è chiaro se ha toccato il sedere o il seno»: assolto di nuovo Marco Borsato: l’italiano più famoso in Olanda accusato di molestie su una 15enne

Di Ugo Milano
epstein-foto-villa-isole-vergini
ESTERI

Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video

Di Alba Romano
silvio viale radicale torino violenza sessuale molestie
ATTUALITÀ

Silvio Viale e l’assoluzione dall’accusa di stupro: «Toccare non significa palpare»

Di Alessandro D’Amato
carabinieri violenza sessuale
ATTUALITÀ

Sesso in caserma per non togliere i punti della patente, carabiniere condannato a 5 anni: le promesse del militare e le ombre sulla donna che l’ha denunciato

Di Alba Romano
lista stupri liceo roma
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Lista stupri» al liceo, si fa strada l’ipotesi di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: cosa c’è nell’informativa della polizia alla procura

Di Ygnazia Cigna
silvio viale accuse molestie
ATTUALITÀ

Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino

Di Alba Romano