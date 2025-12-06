Chiesti 10 anni di carcere per l’olimpico Pizzolato: le accuse di violenza sessuale di gruppo

Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022, quando la vittima, una turista finlandese, sarebbe stata violentata

La Procura di Trapani ha avanzato la richiesta di condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, accusato di violenza sessuale di gruppo. Stessa pena è stata proposta per gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La richiesta è stata condivisa dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino.

Le accuse a Pizzolato

Le accuse riguardano fatti avvenuti nel luglio 2022. La vittima, una turista finlandese, sarebbe stata avvicinata dai quattro uomini in un ristorante di Trapani insieme ad altre connazionali. Secondo l’accusa, dopo aver allontanato le amiche della ragazza e approfittando del suo stato di ebbrezza, gli imputati l’avrebbero condotta in un residence dove si sarebbero consumati rapporti sessuali non consensuali. La violenza si sarebbe interrotta solo quando la giovane ha chiesto di tornare al proprio albergo, in lacrime. «Nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso», ha sottolineato la pm Giulia Sbocchia. Il procedimento riprenderà a gennaio con le arringhe delle difese, prima della decisione finale del tribunale