«Non è chiaro se ha toccato il sedere o il seno»: assolto di nuovo Marco Borsato: l’italiano più famoso in Olanda accusato di molestie su una 15enne

Il cantante e showman 59enne è stato prosciolto dal tribunale di Utrecht a quattro anni dall'accusa scoperta scoperta nel diario di una ragazzina oggi 22enne

Si è risolto ancora con un nulla di fatto l’ennesimo procedimento per violenza sessuale su una minorenne contro Marco Borsato, il cantante italo-olandese celeberrimo dalle parti di Amsterdam. Il 59enne è stato assolto da ogni accusa dato che, come ha sentenziato il tribunale di Utrecht, non è stato dimostrato «che abbia toccato il sedere, il seno o la vagina» di una ragazzina 15enne. Borsato si è sempre dichiarato innocente, per la procura aveva richiesto una pena di cinque mesi di carcere per atti sessuali.

I presunti contatti sessuali e la denuncia

Il caso è emerso nel dicembre 2021, quando una ragazza di 22 anni ha accusato il cantante di averla molestata sette anni prima. A insistere affinché la giovane denunciasse era stata la madre, presidente del fan club di Borsato, che aveva letto alcuni frammenti di diario della figlia dove si descriveva l’episodio. Il contatto tra i due, secondo la versione della presunta vittima, sarebbe avvenuto nell’abitazione della 15enne dove Borsato si recava saltuariamente proprio per passare del tempo con la madre della giovane. Il cantante ha già annunciato che nei prossimi giorni deciderà se procedere contro la sua accusatrice per diffamazione, dando seguito a una denuncia da li presentata nel 2021.

Gli indizi insufficienti

Dopo due anni di indagini, tra cui la verifica dell’autenticità del diario, il giudice ha sottolineato come la denuncia «non era molto chiara riguardo al luogo e al momento in Borsato avrebbe toccato» la 15enne. Insomma niente di chiaro e lampante, così come sono state giudicate le prove portate dall’accusa. Nessuno dei testimoni portati dalla procura, poi, è riuscito a confermare gli atti sessuali. E nemmeno lo stesso presunto carnefice, in una conversazione registrata di nascosto dalla madre che lo aveva affrontato diario alla mano, avrebbe fornito sufficienti dettagli da rendere una confessione «inequivocabile».

Le altre accuse di violenza su minori e su una cantante brasiliana

L’accusa della 22enne non è l’unica ad aver dato vita a procedimenti contro il 59enne italo-olandese. Nel 2022, poco dopo l’esplosione del primo caso, un’inchiesta del canale Boos ha accusato lui e altri due giudici di The Voice Kids di aver palpato dietro le quinte dello show diverse ragazzine. Tre di queste hanno accusato Borsato di averle toccato il sedere a più riprese. Alla fine nelle maglie della giustizia sono rimasti impigliati però solo gli altri due giudici accusati, Ali B e Jeroen Rietbergen, mentre per l’italo-olandese il pubblico ministero non ha ravvisato gli estremi per procedere. Ancora nel 2022, ad accusare Borsato è stata pure una cantante brasiliana, Fantine Thó. «Mi ha preso e baciato in bocca e mi ha palpato il sedere», ha raccontato la cantante in un’intervista al podcast Venus. Lui anche in quel caso ha negato tutto ed è stato assolto.