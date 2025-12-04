Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
ESTERIInchiesteMusicaOlandaViolenza sessualeViolenza sulle donne

«Non è chiaro se ha toccato il sedere o il seno»: assolto di nuovo Marco Borsato: l’italiano più famoso in Olanda accusato di molestie su una 15enne

04 Dicembre 2025 - 23:43 Ugo Milano
embed
marco borsato molestie assolto
marco borsato molestie assolto
Il cantante e showman 59enne è stato prosciolto dal tribunale di Utrecht a quattro anni dall'accusa scoperta scoperta nel diario di una ragazzina oggi 22enne

Si è risolto ancora con un nulla di fatto l’ennesimo procedimento per violenza sessuale su una minorenne contro Marco Borsato, il cantante italo-olandese celeberrimo dalle parti di Amsterdam. Il 59enne è stato assolto da ogni accusa dato che, come ha sentenziato il tribunale di Utrecht, non è stato dimostrato «che abbia toccato il sedere, il seno o la vagina» di una ragazzina 15enne. Borsato si è sempre dichiarato innocente, per la procura aveva richiesto una pena di cinque mesi di carcere per atti sessuali. 

I presunti contatti sessuali e la denuncia

Il caso è emerso nel dicembre 2021, quando una ragazza di 22 anni ha accusato il cantante di averla molestata sette anni prima. A insistere affinché la giovane denunciasse era stata la madre, presidente del fan club di Borsato, che aveva letto alcuni frammenti di diario della figlia dove si descriveva l’episodio. Il contatto tra i due, secondo la versione della presunta vittima, sarebbe avvenuto nell’abitazione della 15enne dove Borsato si recava saltuariamente proprio per passare del tempo con la madre della giovane. Il cantante ha già annunciato che nei prossimi giorni deciderà se procedere contro la sua accusatrice per diffamazione, dando seguito a una denuncia da li presentata nel 2021. 

Gli indizi insufficienti

Dopo due anni di indagini, tra cui la verifica dell’autenticità del diario, il giudice ha sottolineato come la denuncia «non era molto chiara riguardo al luogo e al momento in Borsato avrebbe toccato» la 15enne. Insomma niente di chiaro e lampante, così come sono state giudicate le prove portate dall’accusa. Nessuno dei testimoni portati dalla procura, poi, è riuscito a confermare gli atti sessuali. E nemmeno lo stesso presunto carnefice, in una conversazione registrata di nascosto dalla madre che lo aveva affrontato diario alla mano, avrebbe fornito sufficienti dettagli da rendere una confessione «inequivocabile». 

Le altre accuse di violenza su minori e su una cantante brasiliana

L’accusa della 22enne non è l’unica ad aver dato vita a procedimenti contro il 59enne italo-olandese. Nel 2022, poco dopo l’esplosione del primo caso, un’inchiesta del canale Boos ha accusato lui e altri due giudici di The Voice Kids di aver palpato dietro le quinte dello show diverse ragazzine. Tre di queste hanno accusato Borsato di averle toccato il sedere a più riprese. Alla fine nelle maglie della giustizia sono rimasti impigliati però solo gli altri due giudici accusati, Ali B e Jeroen Rietbergen, mentre per l’italo-olandese il pubblico ministero non ha ravvisato gli estremi per procedere. Ancora nel 2022, ad accusare Borsato è stata pure una cantante brasiliana, Fantine Thó. «Mi ha preso e baciato in bocca e mi ha palpato il sedere», ha raccontato la cantante in un’intervista al podcast Venus. Lui anche in quel caso ha negato tutto ed è stato assolto.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’«Italian Job» con i fondi Ue: perché Federica Mogherini è indagata a Bruxelles

2.

Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video

3.

Witkoff snobba Zelensky, torna direttamente a Washington. Salta l’incontro: «L’ha promesso a Putin». Le trattative a Mosca e i punti – La diretta

4.

Arrivano i conti Trump. L’annuncio del presidente Usa: «Mille dollari una tantum per ogni neonato americano dal 2025 al 2029»

5.

Stop graduale al gas russo, dall’autunno 2027 l’Ue non ne importerà più: «Mai più dipendenti da Mosca»

leggi anche
epstein-foto-villa-isole-vergini
ESTERI

Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video

Di Alba Romano
carabinieri violenza sessuale
ATTUALITÀ

Sesso in caserma per non togliere i punti della patente, carabiniere condannato a 5 anni: le promesse del militare e le ombre sulla donna che l’ha denunciato

Di Alba Romano
silvio viale radicale torino violenza sessuale molestie
ATTUALITÀ

Silvio Viale e l’assoluzione dall’accusa di stupro: «Toccare non significa palpare»

Di Alessandro D’Amato
lista stupri liceo roma
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Lista stupri» al liceo, si fa strada l’ipotesi di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: cosa c’è nell’informativa della polizia alla procura

Di Ygnazia Cigna