Caso Epstein, un giudice della Florida ordina la pubblicazione delle prime indagini

Questo è stato possibile grazie alla recente approvazione dell'Epstein Files Transparency Act al Congresso Usa

Sul caso di Jeffrey Epstein potrebbero esserci ulteriori risvolti. Un giudice federale della Florida ha ordinato la divulgazione entro il 19 dicembre di tutti i documenti sul miliardario pedofilo relativi alle indagini a suo carico del 2005 e del 2007. Una respinta che era stata respinta all’inizio di quest’anno, ma il giudice Rodney Smith stavolta l’ha accolta, aiutato dalla legge Epstein Files Transparency Act, fresca di approvazione del Congresso, che prevede che il dipartimento di Giustizia ordini la pubblicazione di tutti i documenti relativi al caso Epstein.

Le inchieste sugli orrori di Palm Beach

Si tratta di carte sulle inchieste di vent’anni fa, quando, a West Palm Beach, gli inquirenti volevano far luce sugli abusi a minorenni che avvenivano nelle abitazioni del miliardario. Su quei casi Epstein, che morì suicida in carcere nel 2019, patteggiò dichiarandosi colpevole delle accuse di adescamento per una sola singola vittima minorenne.