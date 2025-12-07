Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
ESTERIFurtiInchiesteNuova Zelanda

Ruba l’uovo Fabergé di James Bond e scappa, il ladro viene costretto a evacuarlo: «Ci sono voluti sei giorni»

07 Dicembre 2025 - 17:29 Alba Romano
embed
ladro furto fabergè ingoia evacuare
ladro furto fabergè ingoia evacuare
È successo in Nuova Zelanda. Il 32enne è stato immediatamente fermato dalla polizia

Ha rubato un uovo Fabergé incastonato di diamanti e, per non farselo trovare addosso, lo ha inghiottito. È stata la decisione incauta di un ladro neozelandese, che nei giorni scorsi ha messo (per poco tempo) le mani sul prezioso gioiello verde da 34mila dollari, costruito a immagine e somiglianza di quello al centro del film della saga su James Bond Octopussy – Operazione Piovra. Peccato che, una volta fermato dalle forze dell’ordine, per estrargli il gioiello dal corpo gli investigatori abbiano optato per il metodo meno intrusivo ma più doloroso per il ladro: una semplicissima evacuazione naturale a sei giorni da quello che doveva essere un grande colpo.

Il furto e la decisione di ingoiare la refurtiva

Stando alla ricostruzione delle autorità locali, il ladro 32enne sarebbe entrato in un negozio e avrebbe afferrato il pendente di nascosto. Nel disperato tentativo di sfuggire ai sistemi di sicurezza, ha ingerito il gioiello. Ovviamente ingoiare il Fabergé non è valso a nulla, dato che il personale del negozio ha immediatamente lanciato l’allarme. In pochi minuti le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato il ladro. 

L’evacuazione e la restituzione del gioiello

Per evitare che il ladro potesse liberarsi dell’uovo, è stata disposta una sorveglianza 24 ore su 24 sul 32enne accusato: in poche parole, non veniva lasciato solo neanche quando andava in bagno. Sei giorni dopo, il 32enne è riuscito a espellere il gioiello. A quel punto, è stato restituito dalla polizia al negozio. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

La svolta di Kennedy e Trump sul vaccino per l’epatite B: «Ora avremo più bambini infettati»

2.

Francesca Albanese contro Padellaro: «Io straparlo? Mi criticano per coprire Israele»

3.

L’Ue risponde a Trump e Musk: «Le nostre leggi le decidiamo noi». Addio Usa alla Nato? «Stiamo rafforzando le capacità militari»

4.

Danni da drone russo, la cupola di Chernobyl a rischio: «Non è più sicura la sua capacità di contenimento»

5.

Elon Musk: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi». L’uscita dopo la multa milionaria a X

leggi anche
pam test carrello cassiera sospesa
ECONOMIA & LAVORO

Mascara nascosto nelle castagne, altro test del carrello in Toscana: sospesa senza stipendio una cassiera con 36 anni di esperienza

Di Alba Romano
questura milano rapine giovanissimi
ATTUALITÀ

Furti di cuffiette, rapine in strade e minacce: i 9 giovanissimi fermati nel weekend a Milano

Di Ugo Milano
tor tre teste violenza sessuale
ATTUALITÀ

Tor Tre Teste, il racconto della ragazza violentata: «Noi aggrediti nel buio e minacciati. Uno di loro mi ha detto: “Adesso vieni con me o ti ammazzo”»

Di Alba Romano
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Francia, arrestato il quarto ladro del Louvre. Ma i gioielli restano introvabili

Di Ugo Milano