Suamy Rispoli è stata ritrovata e sta bene. «Tornerà nella casa famiglia da cui si era allontanata a Portici»

07 Dicembre 2025 - 10:55 Stefania Carboni
La sedicenne è stata rintracciata dai carabinieri a Napoli. A lanciare l'allarme sui social è stata la mamma della giovane a cui è stata sospesa la potestà genitoriale

È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa da una casa famiglia di Portici, dopo esser uscita da scuola. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale. A lanciare l’allarme era stata proprio la donna, con un post su Facebook. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento lo stesso giorno della scomparsa.

