Tatiana Tramacere, i dubbi della famiglia: «Era smagrita, non si reggeva in piedi. Non siamo convinti che abbia organizzato tutto»

Le parole di papà Rino e del fratello Vladimir rispettivamente al Corriere e Repubblica. La giovane «si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc»

«Abbiamo attraversato le tenebre e rivisto il sole, all’improvviso. Solo un padre può capire cosа significa ritrovare una figlia sana e salva dopo avere convissuto per giorni e notti con la paura di averla persa». Rino Tramacere, padre di Tatiana, ragazza scomparsa per giorni a Nardò e poi ritrovata viva a casa dell’amico Dragos Gheormescu, lo racconta al Corriere della Sera. Gioia, ma anche sospetti. Perché la famiglia della 27enne vuole vederci chiaro. Non è convinto della versione dei fatti fornita sia da lui che dalla giovane. Ovvero quella di un mero allontanamento volontario scappato di mano. «Per le condizioni in cui l’abbiamo trovata, Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia».

Come sta Tatiana Tramacere

La giovane, racconta papà Rino, «si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere. Ora bisogna solo proteggerla, anche solo dalle notizie che continuano a circolare sulla sua vicenda». Ha acceso il cellulare, spiega, si informa, «ma molte cose le fanno male. Specie certe cattive insinuazioni, roba non vera, ricostruzioni fantasiose sul social, giudizi buttati lì da gente sconosciuta». La famiglia racconta Rino Tramacere si è ricostruita ma la mamma della giovane, Ornella non sta bene. «È crollata – precisa l’uomo al Corriere – dopo che Tatiana ha messo piede in casa, credo per sfinimento, per avere sofferto troрро mа è felice anche lei ovviamente. Ha retto durante gli undici giorni di angosciosa attesa. Poi credo che abbia avuto un crollo psicologico a causa delle tensioni. Sta male, piange per tutto il peso che si è portata sulle spalle, per la paurа».

L’assedio dei media, il fratello di Tatiana: «Qualcosa non quadra»

Casa Tramacere è ancora assediata dalle troupe televisive. Anche il fratello della giovane, Vladimir, solleva su Repubblica i dubbi della famiglia sulla ricostruzione finora ottenuta. «Qui adesso attaccano persino me, dicendo che la colpa è mia perché nascondo mia sorella – si sfoga Vladimir al quotidiano – ma io non nascondo Tatiana, semplicemente la proteggo, come è giusto fare in questo momento. Cosa immaginate, che non siamo noi i primi a voler sapere esattamente cosa è successo, perché Tatiana è scomparsa, perché era in quella casa e non dava notizie? Ovviamente sì ma adesso la priorità è un’altra: mia sorella ha bisogno di riacquistare serenità e non essere pressata con domande a cui probabilmente non è ancora in grado di dare risposte. Così come crediamo che non possano essere considerate risposte quelle date, al momento del suo ritrovamento, quando si trovava in uno stato di stress tale che forse non ha capito neanche quello che le è stato chiesto». Informazioni che, come conferma l’avvocato della famiglia, Tommaso Valente, non sono mai state prese a verbale in un momento successivo. Ma per gli inquirenti quelle parole fornite da Tatiana sono ritenute sufficienti per chiudere il caso o, quantomeno, per far cadere le accuse nei confronti di Dragos. «E chi l’ha detto che la storia finisce qui? Noi speriamo che i carabinieri facciano fino in fondo tutte le verifiche perché quello che è successo in quegli undici giorni in quella casa nessuno lo sa ancora. E francamente non siamo affatto convinti che mia sorella abbia organizzato tutto come leggiamo sui giornali», ha detto Vladimir.