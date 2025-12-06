Dragos-Ioan Gheormescu e Tatiana Tramacere: «Trattato per due ore da assassino, ma chiedo scusa a tutti»

«Mi sono sentito morire», dice. La fuga? «L'abbiamo deciso insieme. Proviamo entrambi dei sentimenti, stiamo costruendo la nostra relazione»

Dragos-Ioan Gheormescu è stato trattato per due ore da assassino. Sotto casa sua gridavano: «Datelo a noi». «E mi sono sentito morire», dice lui oggi in un’intervista a Repubblica. Prima del ritrovamento di Tatiana Tramacere nella sua mansarda «quelle accuse di omicidio e occultamento di cadavere che ho letto nel mandato di perquisizione erano pesantissime, mi hanno fatto paura. Ma io mai, mai avrei fatto del male a Tatiana». Che si è nascosta in casa sua perché «non era serena, aveva bisogno di staccare, di riflettere. Voleva cambiare vita. E vista la nostra vicinanza, abbiamo pensato che prendersi un po’ di libertà e stare da me le avrebbe fatto bene».

Dragos-Ioan Gheormescu e Tatiana Tramacere

E ripete: «Lo abbiamo deciso insieme, non l’ho fatto solo perché lei me lo ha chiesto. Sapevo che lei ne aveva bisogno e, visto il nostro rapporto, non volevo lasciarla sola. Anche adesso lei deve sapere che non la abbandonerei mai». La loro è una storia d’amore: «Diciamo che entrambi proviamo dei sentimenti, stavamo costruendo la nostra relazione che in questi giorni di convivenza si è rafforzata».

In questi giorni, mentre tutta Italia cercava la 27enne, «siamo stati bene, sereni. Lei voleva tanto rivedere quel gattino grigio che avevamo soccorso insieme un mese fa al parco». Poi le scuse: «Io chiedo scusa a tutti, ai genitori di Tatiana, ai suoi familiari, ai carabinieri, ai magistrati, ai cittadini di Nardò. Non abbiamo valutato le conseguenze di questa nostra scelta, ma succede che quando si è presi dalle emozioni la mente non sia più lucida e in grado di capire cosa è giusto fare. Certo, io lo sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di tutto questo…».

La recita a Chi l’ha visto?

Poi Dragos spiega perché è andato a Chi l’ha visto? a recitare la sua parte. «Forse non sapevamo come uscire da questa situazione. Abbiamo guardato la puntata di Chi l’ha visto a casa e Tatiana si è arrabbiata per quell’intervista. E mi ha detto di non parlare più con nessuno». Per ora non l’ha sentita: «E sono molto in pensiero per lei. So che giovedì sera è stato molto difficile. Quando i carabinieri mi hanno detto che l’avevano trovata speravo di vederla in caserma, ma non è successo. E giustamente ora la sua famiglia le sta accanto. Ma io ho voglia di rivederla». Infine, l’ultima domanda e l’ultima risposta: Dragos, lei è innamorato? Ci pensa lunghi secondi: «Sì».